Dòng Xiaomi 12 bất ngờ nhận bản cập nhật HyperOS 3 sửa lỗi văng ứng dụng trên Android 15 Dù đã đến hạn ngừng hỗ trợ, Xiaomi 12 và 12 Pro vẫn được nâng cấp HyperOS 3 nhằm khắc phục triệt để tình trạng văng ứng dụng và tối ưu hóa trải nghiệm Android 15.

Xiaomi vừa gây bất ngờ cho cộng đồng công nghệ khi tung ra bản cập nhật ổn định HyperOS 3 dành riêng cho bộ đôi flagship Xiaomi 12 và Xiaomi 12 Pro. Đáng chú ý, động thái này diễn ra sau khi cả hai thiết bị đã được đưa vào danh sách ngừng hỗ trợ (EOL) từ tháng 1/2026.

Khắc phục lỗi văng ứng dụng trên nền tảng Android 15

Mặc dù vòng đời cập nhật lớn đã chính thức khép lại, Xiaomi vẫn quyết định bổ sung các bản vá quan trọng để đảm bảo trải nghiệm người dùng. Thời gian qua, nhiều người dùng dòng Xiaomi 12 khi vận hành trên nền tảng Android 15 đã phản ánh tình trạng thường xuyên bị văng ứng dụng (crash).

Nguyên nhân được xác định là do sự thiếu tương thích giữa hệ điều hành mới và các ứng dụng hiện hành, khiến hệ thống tự động đóng phần mềm để bảo vệ tài nguyên máy. Bản cập nhật HyperOS 3 được thiết kế để xử lý hoàn toàn xung đột này, giúp hệ thống hoạt động ổn định và mượt mà hơn.

Người dùng dòng Xiaomi 12 chạy hệ điều hành Android 15 thường xuyên gặp lỗi văng ứng dụng

Chi tiết các phiên bản cập nhật tại từng thị trường

Hiện tại, gói cập nhật đang được triển khai dần tại các khu vực Quốc tế và Châu Âu. Tùy vào từng model và thị trường, mã phiên bản sẽ có sự khác biệt rõ rệt:

Bản Quốc tế có mã OS3.0.3.0.VLCMIXM và bản Châu Âu là OS3.0.2.0.VLCEUXM. Đối với Xiaomi 12 Pro: Bản Quốc tế có mã OS3.0.3.0.VLBMIXM và bản Châu Âu là OS3.0.2.0.VLBEUXM.

Bản cập nhật mới cho Xiaomi 12 và 12 Pro khắc phục hoàn toàn tình trạng văng ứng dụng

Ưu tiên ổn định hệ thống thay vì bảo mật mới nhất

Dù được phát hành vào cuối tháng 3, bản cập nhật này chỉ đi kèm bản vá bảo mật tháng 2/2026. Điều này cho thấy chiến lược của Xiaomi là tập trung tối đa vào việc sửa lỗi vận hành và tối ưu hóa khả năng đa nhiệm cho thiết bị thay vì chạy đua theo các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất tại thời điểm hiện tại.

Việc tiếp tục chăm sóc các dòng máy đời cũ như Xiaomi 12 series cho thấy nỗ lực duy trì niềm tin với người dùng phân khúc cao cấp của hãng. Đối với những người dùng muốn nâng cấp lên công nghệ mới hơn, thế hệ Xiaomi 15 hiện là lựa chọn thay thế khả thi với cấu hình mạnh mẽ vượt trội.