Donnarumma thống trị không trung tại Anfield: Man City tìm thấy mảnh ghép vô địch Màn trình diễn xuất thần của Gianluigi Donnarumma với tỷ lệ thắng không chiến 100% đã giúp Man City đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Liverpool tại Anfield.

Trong một ngày mà Erling Haaland và Bernardo Silva chiếm trọn tâm điểm với những bàn thắng muộn, Gianluigi Donnarumma mới chính là người hùng thầm lặng giúp Manchester City vượt qua cơn bão tại Anfield. Thủ thành người Ý không chỉ thể hiện phản xạ xuất sắc mà còn cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trước lối chơi pressing tầm cao của Liverpool.

Bản lĩnh giữa sức ép nghẹt thở

Anfield luôn là nơi "đi dễ khó về" với mọi thủ môn bởi sức ép khủng khiếp từ khán đài. Tuy nhiên, bản hợp đồng 26 triệu bảng của Man City đã biến vòng cấm địa trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm. Trong 90 phút căng thẳng, Donnarumma có tới 51 lần chạm bóng, đóng vai trò là điểm nhận bóng tin cậy cho các hậu vệ khi bị vây ráp.

Donnarumma đã có màn trình diễn chắc chắn ở Anfield.

Đáng chú ý, khả năng làm chủ không gian của cựu sao PSG là tuyệt đối. Đối mặt với những quả tạt bóng khó chịu, Donnarumma đạt tỷ lệ thắng 100% trong các pha tranh chấp trên không với 3/3 lần thành công. Ngoài ra, anh còn có 4 pha đấm bóng giải nguy đầy dứt khoát, trực tiếp làm nản lòng các chân sút chủ nhà trong các tình huống cố định.

Vũ khí phản công từ khung gỗ

Pep Guardiola luôn yêu cầu thủ môn phải biết chơi chân, và Donnarumma đã đáp ứng điều đó theo cách trực diện. Thay vì chỉ chuyền ngắn mạo hiểm, anh thực hiện tới 25 đường chuyền dài, trong đó có 11 lần bóng tìm đúng địa chỉ (tỷ lệ chính xác 44%). Những pha phất bóng này giúp Man City thoát pressing và chuyển trạng thái nhanh chóng khi Liverpool dâng cao đội hình.

Hơn nữa, Donnarumma còn thực hiện tới 9 lần thu hồi bóng. Chỉ số này chứng tỏ khả năng đọc tình huống và băng ra kiểm soát các pha bóng hai cực tốt, giúp ngăn chặn nguy cơ từ sớm. Chính sự chủ động này đã giảm tải đáng kể áp lực cho hàng phòng ngự đội khách.

Pha cản phá xuất thần của Donnarumma.

Pha cứu thua định đoạt và sự thừa nhận

Dù phải nhận một bàn thua từ cú đá phạt không thể cản phá của Szoboszlai, giá trị của Donnarumma nằm ở khoảnh khắc quyết định. Pha bay người từ chối cú dứt điểm cận thành của Alexis Mac Allister được coi là bước ngoặt của trận đấu. Haaland sau trận đã phải thốt lên: "Pha cứu thua đó thật điên rồ, nó cho thấy vì sao anh ấy là số 1 thế giới".

Chứng kiến màn trình diễn toàn diện này, huyền thoại Jamie Carragher đã phải thay đổi quan điểm trên Sky Sports. Từ chỗ nghi ngờ khả năng vô địch của Man City vì vị trí thủ môn, ông thừa nhận: "Họ có một thủ môn có thể vô địch giải đấu. Không có gì phải nghi ngờ về Donnarumma, một người từng vô địch Champions League và Euro. Trước khi ký hợp đồng với cậu ấy, họ khó có thể vô địch nếu không có một người tầm cỡ như vậy".