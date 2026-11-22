Doogee Note 70 lộ diện: cụm camera tựa Galaxy S26 Ultra, màn hình phụ 1.8 inch, pin 6.500mAh Doogee Note 70 dùng chip Unisoc T7250, màn hình chính 6.71 inch, pin 6.500mAh tăng 250mAh so với Note 58 và Note 59, hãng chưa công bố giá bán và ngày ra mắt.

Doogee Note 70, thành viên mới của dòng Note, sắp ra mắt với cụm ba camera xếp dọc tương tự Galaxy S26 Ultra và một màn hình phụ 1.8 inch ở mặt lưng. Máy dùng chip Unisoc T7250 12nm và pin 6.500mAh. Đây là nền tảng 4G phổ thông, tập trung vào nhu cầu sử dụng cơ bản và thời lượng pin.

Màn hình phụ thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp hoặc thiết bị siêu bền chuyên dụng, nên chi tiết này khiến mẫu máy thu hút sự chú ý. Dưới đây là những gì hãng đã xác nhận và những gì còn chưa được công bố.

Mặt lưng của Doogee Note 70: cụm camera dọc và màn hình phụ vuông

Điểm nổi bật nhất của Doogee Note 70 là thiết kế mặt lưng. Máy có cụm ba ống kính xếp dọc ở cạnh trái cùng đèn flash, gợi nhớ cách bố trí trên Galaxy S26 Ultra của Samsung. Cách sắp xếp này giúp mặt lưng trông gọn gàng và hiện đại hơn.

Doogee Note 70 có thiết kế lấy cảm hứng từ các flagship Samsung và Xiaomi

Bên cạnh cụm camera, nhà sản xuất trang bị một màn hình phụ hình vuông 1.8 inch. Cách tiếp cận này khá giống Xiaomi 18 Pro Max ra mắt hồi tháng 9, dù màn hình của đối thủ lớn hơn, ở mức 2.9 inch.

Màn hình thứ hai hứa hẹn giúp người dùng xem nhanh thông báo hoặc chụp ảnh selfie bằng camera sau. Qua các hình ảnh rò rỉ, máy có hai tùy chọn màu là tím đậm và bạc.

Từ dòng siêu bền đến dòng Note: Doogee đưa màn hình mặt lưng đi xa hơn

Trước đây, Doogee chủ yếu áp dụng màn hình mặt lưng trên các dòng điện thoại siêu bền. Điển hình là Doogee S200 Plus ra mắt năm 2025 với tấm nền AMOLED 1.32 inch.

Việc đưa chi tiết này lên dòng Note thông thường cho thấy nỗ lực đổi mới của hãng. Tuy nhiên, hãng chưa công bố loại tấm nền, độ phân giải và tần số quét của cả hai màn hình. Các thông tin này dự kiến được tiết lộ trong những thông báo tiếp theo.

Unisoc T7250 và pin 6.500mAh: cấu hình hướng đến sự bền bỉ

Về hiệu năng, Doogee xác nhận Note 70 chạy vi xử lý Unisoc T7250. Đây là nền tảng chip 12nm dành cho thiết bị 4G phổ thông, hướng tới nhu cầu cơ bản thay vì xử lý tác vụ nặng. Hãng cũng từng dùng chip này trên Note 58.

Bảng thông số kỹ thuật và tính năng nổi bật của Doogee Note 70

Dù cấu hình không quá nổi trội, máy ghi điểm ở dung lượng pin. Viên pin 6.500mAh hứa hẹn thời gian sử dụng bền bỉ cho tác vụ hàng ngày. Con số này tăng 250mAh so với mức 6.250mAh trên hai thế hệ tiền nhiệm là Note 58 và Note 59.

Thông số Doogee Note 70 hãng đã xác nhận

Hạng mục Thông tin Màn hình chính 6.71 inch Màn hình phụ 1.8 inch, hình vuông, ở mặt lưng Vi xử lý Unisoc T7250, tiến trình 12nm, hỗ trợ 4G Pin 6.500mAh Camera Sau: cảm biến chính 13MP; trước: 8MP RAM và ROM 4GB/128GB, 6GB/128GB, 6GB/256GB Hệ điều hành Android 17 Màu sắc (theo hình ảnh rò rỉ) Tím đậm, bạc

Giá bán và thời điểm ra mắt vẫn chưa rõ

Hiện Doogee chưa công bố giá bán chính thức hay ngày ra mắt cụ thể của Doogee Note 70. Dựa trên thông số đã xác nhận, máy hướng tới nhóm người dùng cần thiết bị có thiết kế lạ mắt và pin dung lượng lớn, thay vì hiệu năng cao.

Nguồn: Gizmochina.