Doogee Wide Core giá từ 10,3 triệu đồng: smartphone màn hình rộng 16:10, pin lớn 6.500mAh Doogee Wide Core dự kiến bán từ 400 USD (khoảng 10,3 triệu đồng), màn hình 6,38 inch tỷ lệ 16:10, chip Unisoc T750, thiết kế gần giống Huawei Pura X View.

Doogee Wide Core là mẫu smartphone màn hình rộng giá rẻ, dự kiến lên kệ với giá khởi điểm 400 USD (tương đương khoảng 10,3 triệu đồng). Máy có màn hình 6,38 inch tỷ lệ 16:10, chip tám nhân Unisoc T750 và pin 6.500mAh. Kiểu dáng này vốn chỉ xuất hiện trên các dòng flagship đắt đỏ.

Màn hình rộng không còn là đặc quyền của máy cao cấp

Thời gian gần đây, điện thoại màn hình rộng nổi lên như một trào lưu thiết kế mới tại thị trường châu Á. Trước kia, người dùng phải chi số tiền lớn mới sở hữu được phong cách này trên các dòng máy cao cấp.

Doogee đang đưa kiểu dáng đó xuống phân khúc bình dân. Trong khi Huawei Pura X View có mức giá đắt đỏ, Doogee Wide Core được xem là phương án thay thế tiết kiệm hơn hẳn.

Cấu hình cơ bản: khoản đánh đổi để giữ giá thấp

Để tối ưu chi phí, phần cứng của Doogee Wide Core chỉ dừng ở mức cơ bản và không thể sánh với các mẫu flagship. Máy dùng vi xử lý tám nhân tầm trung Unisoc T750, đi kèm viên pin dung lượng lớn 6.500mAh.

Về bộ nhớ, hãng cung cấp nhiều biến thể. Bản tiêu chuẩn có RAM 3GB/ROM 64GB, còn phiên bản cao nhất là RAM 6GB/ROM 256GB.

Hạng mục Doogee Wide Core Màn hình 6,38 inch, tỷ lệ 16:10 Vi xử lý Unisoc T750, tám nhân Pin 6.500mAh RAM/ROM Từ 3GB/64GB đến 6GB/256GB Độ dày thân máy 8,5mm Giá khởi điểm dự kiến 400 USD (khoảng 10,3 triệu đồng)

Điểm giống và khác so với Huawei Pura X View

Về ngoại hình, Doogee Wide Core có nhiều nét tương đồng với Huawei Pura X View, mẫu smartphone màn hình rộng tiên phong trên thị trường. Phom dáng của hai máy gần như đồng nhất, cụm camera sau đều thiết kế theo dạng dải ngang (Visor).

Tuy nhiên, Doogee Wide Core dày hơn với 8,5mm, so với 6,7mm của Pura X View. Tông màu đỏ sẫm trong loạt ảnh quảng bá chính thức của Doogee cũng gợi nhớ đến phiên bản màu đặc trưng của đại diện nhà Huawei.

Ai nên cân nhắc Doogee Wide Core?

Với mức giá dễ chịu, Doogee Wide Core là gợi ý đáng cân nhắc cho người muốn trải nghiệm kiểu dáng smartphone mới lạ mà không cần đầu tư nhiều ngân sách.

Dù vậy, cấu hình khiêm tốn có thể giới hạn hiệu năng sử dụng. Người dùng vì thế khó cảm nhận trọn vẹn giá trị thực tiễn của thiết kế màn hình rộng này.

Xu hướng màn hình rộng sẽ còn mở rộng

Xu hướng smartphone màn hình rộng được dự báo tiếp tục nở rộ. Người tiêu dùng phổ thông có thể sẽ có thêm nhiều lựa chọn đa dạng với mức giá ngày càng dễ tiếp cận.