Dortmund hạ gục Atalanta 2-0: Serhou Guirassy rực sáng tại Signal Iduna Park Borussia Dortmund chiếm ưu thế tuyệt đối tại lượt đi vòng play-off Champions League sau chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Atalanta nhờ công của Guirassy và Beier.

Borussia Dortmund đã đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo của Champions League sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Atalanta ngay tại thánh địa Signal Iduna Park. Trong một đêm mà hệ thống chiến thuật của HLV Dortmund vận hành trơn tru, đại diện nước Đức không chỉ giành lợi thế về tỷ số mà còn áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận trước đối thủ đến từ Serie A.

Khởi đầu bùng nổ của Serhou Guirassy

Dù trận đấu bị trì hoãn 15 phút do sự cố di chuyển của đội khách, Dortmund vẫn nhập cuộc với sự hưng phấn cao độ. Ngay từ phút thứ 3, sức ép từ "Bức tường vàng" đã được cụ thể hóa thành bàn thắng. Hậu vệ Julian Ryerson thực hiện quả tạt bóng chính xác từ hành lang cánh phải, tạo điều kiện cho Serhou Guirassy chọn vị trí thông minh để thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh, đánh bại thủ thành Marco Carnesecchi.

Serhou Guirassy nổi bật trong chiến thắng của Dortmund.

Bàn thắng sớm giúp Dortmund hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Sự cơ động của bộ ba tiền vệ Felix Nmecha, Daniel Svensson và tài năng trẻ Jobe Bellingham đã giúp đội chủ nhà bóp nghẹt các đợt lên bóng của Atalanta ngay từ khu vực giữa sân. Ngược lại, đoàn quân của HLV Raffaele Palladino tỏ ra lúng túng và bế tắc. Cơ hội rõ rệt duy nhất của họ trong hiệp một chỉ đến từ pha căng ngang của Nicola Zalewski ở phút 23, nhưng Mario Pasalic đã không thể dứt điểm thành công.

Sự áp đảo về thông số kỹ thuật

Phút 42, cách biệt được nhân đôi sau một pha phối hợp mang tính sát thương cao. Felix Nmecha tung đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương cho Guirassy băng xuống. Thay vì ích kỷ dứt điểm, tiền đạo người Guinea đã thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Maximilian Beier đệm bóng vào lưới trống. Sự hiệu quả của Dortmund được minh chứng qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.94 trong hiệp một, trong khi Atalanta chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn 0.19.

Cách biệt 2 bàn giúp Dortmund làm chủ thế trận trong hiệp 2.

Bước sang hiệp hai, dù Atalanta nỗ lực thay đổi nhân sự với sự xuất hiện của Gianluca Scamacca và Nikola Krstovic, hàng thủ Dortmund vẫn đứng vững. Sự chỉ huy của Waldemar Anton cùng sự điềm tĩnh của tài năng trẻ Luca Reggiani đã vô hiệu hóa hoàn toàn các mũi nhọn bên phía đội khách. Nếu may mắn hơn, Julian Brandt đã có thể nâng tỷ số lên 3-0 sau cú vô-lê ở phút 67.

Thống kê sau trận đấu

Thông số Dortmund Atalanta Tỷ số 2 0 Bàn thắng kỳ vọng (xG) hiệp 1 1.94 0.19 Người ghi bàn Guirassy (3'), Beier (42') -

Với phong độ chói sáng của Serhou Guirassy – người đã ghi tới 19 bàn thắng tại Champions League kể từ đầu mùa giải trước – Dortmund đang tràn đầy tự tin cho trận lượt về tại Bergamo. Trong khi đó, Atalanta cần một cuộc lột xác hoàn toàn về lối chơi nếu muốn đảo ngược tình thế trên đất Ý.

Chiến thắng 2-0 không chỉ là lợi thế về mặt điểm số mà còn là lời khẳng định sức mạnh của Dortmund tại đấu trường châu lục năm nay. Trận đấu lượt về sẽ là thử thách bản lĩnh cho cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp.