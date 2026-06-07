Dortmund hét giá Nmecha 120 triệu euro: Man Utd và bài học đắt giá từ Jadon Sancho Thị trường chuyển nhượng biến động sau vụ Elliot Anderson khiến Dortmund đẩy giá Felix Nmecha lên 120 triệu euro, buộc Man Utd phải thận trọng để không lặp lại sai lầm Jadon Sancho.

Thị trường chuyển nhượng hè vừa mới bắt đầu nhưng Manchester United đã sớm đối mặt với một bài toán hóc búa về giá trị thực của các cầu thủ. Sự lạm phát phi mã tại Ngoại hạng Anh đang tạo ra những tiền lệ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến kế hoạch tái thiết tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford dưới triều đại INEOS.

Hiệu ứng domino từ thương vụ Elliot Anderson

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Manchester City chấp nhận chi ra con số khó tin 116 triệu bảng để chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Thương vụ này không chỉ gây sốc về mặt con số mà còn trực tiếp thiết lập một hệ quy chiếu mới cho thị trường. Ngay lập tức, Borussia Dortmund đã tận dụng thời cơ này để "hét giá" mục tiêu của Man Utd.

Felix Nmecha được Dortmund hét giá 120 triệu euro. Ảnh: Getty Images.

Theo báo cáo từ The Athletic, Dortmund đang yêu cầu mức phí lên tới 120 triệu euro (tương đương 102 triệu bảng) cho Felix Nmecha. Đội bóng vùng Ruhr rõ ràng muốn khai thác tối đa sự khan hiếm tiền vệ chất lượng và túi tiền của các đại gia Anh. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế chuyên môn, con số này đang gây ra nhiều tranh cãi dữ dội.

Nmecha có thực sự xứng đáng với mức giá 100 triệu bảng?

Dù là nhân tố ổn định với 42 lần ra sân cho Dortmund mùa trước, nhưng hồ sơ của Nmecha vẫn chưa đủ sức nặng để đứng chung hàng ngũ với những bản hợp đồng trăm triệu bảng. Tại World Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển Đức gây thất vọng khi dừng bước sớm ở vòng 32 đội, màn trình diễn của tiền vệ này bị đánh giá là thiếu đột biến và chưa thể hiện được tố chất của một ông chủ tuyến giữa.

Giám đốc Tuyển dụng Christopher Vivell đánh giá cao tiềm năng của Nmecha, nhưng Ban lãnh đạo Man Utd đang đứng trước áp lực phải đưa ra quyết định tỉnh táo. Tập đoàn INEOS đang nỗ lực xóa bỏ hình ảnh một đội bóng dễ bị "bắt chẹt" và thay thế bằng quy trình chuyển nhượng dựa trên dữ liệu và giá trị thực.

Nỗi ám ảnh mang tên Jadon Sancho

Sự thận trọng của Man Utd không phải là vô căn cứ. Quá khứ vẫn còn đó vết sẹo mang tên Jadon Sancho – một cầu thủ cũng đến từ Dortmund với rất nhiều kỳ vọng nhưng kết thúc trong cay đắng.

MU cần nhớ bài học từ thương vụ Sancho. Ảnh: Getty Images.

Năm 2021, Man Utd chi 73 triệu bảng cho Sancho. Sau 3 năm, những gì họ nhận lại là sự thất vọng trên sân cỏ, những mâu thuẫn ngoài lề và cuối cùng là việc để cầu thủ này rời đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Bài học về việc trả giá quá cao cho những ngôi sao từ Bundesliga – nơi có môi trường thi đấu đặc thù – là lý do lớn nhất khiến Man Utd phải dè chừng Nmecha.

Lựa chọn thay thế: Đẳng cấp World Cup hay canh bạc tiềm năng?

Thay vì mạo hiểm với Nmecha, Man Utd đang hướng tầm ngắm sang những mục tiêu có hồ sơ đảm bảo hơn. Aurelien Tchouameni của Real Madrid đang nổi lên như một phương án tối ưu. Ở tuổi 26, tiền vệ người Pháp đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm Champions League và World Cup, đồng thời khẳng định được đẳng cấp ở những sân chơi khắc nghiệt nhất.

Tại Madrid, sự xuất hiện của Jose Mourinho cùng những rạn nứt trong mối quan hệ với Federico Valverde đang mở ra cơ hội cho các đối tác. So với mức giá 120 triệu euro cho một "tiềm năng" như Nmecha, việc đầu tư vào một ngôi sao đã khẳng định vị thế như Tchouameni được xem là bước đi khôn ngoan và bền vững hơn cho Man Utd trong hành trình tìm lại ánh hào quang.