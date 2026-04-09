Dortmund muốn tái hợp Jadon Sancho, Nottingham Forest hét giá kỷ lục 120 triệu bảng Borussia Dortmund nỗ lực chiêu mộ Jadon Sancho lần thứ ba, trong khi Nottingham Forest yêu cầu mức phí kỷ lục cho Elliot Anderson trước sự quan tâm từ các đại gia nước Anh.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang chứng kiến những động thái bất ngờ khi các câu lạc bộ lớn bắt đầu lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới. Tâm điểm thuộc về kế hoạch đưa Jadon Sancho trở lại nước Đức của Borussia Dortmund và mức định giá khó tin mà Nottingham Forest dành cho ngôi sao trẻ Elliot Anderson.

Dortmund và nỗ lực đưa Jadon Sancho trở lại Bundesliga

Borussia Dortmund đang cân nhắc thực hiện nỗ lực thứ ba để ký hợp đồng với tiền vệ cánh Jadon Sancho. Cầu thủ 26 tuổi này hiện đang thi đấu cho Aston Villa theo dạng cho mượn và được dự báo sẽ rời Manchester United dưới dạng tự do vào mùa hè tới. Đội bóng vùng Ruhr tin rằng sự am hiểu sâu sắc về môi trường Bundesliga sẽ là chìa khóa giúp Sancho tìm lại phong độ đỉnh cao sau thời gian dài trồi sụt tại Anh.

Nottingham Forest gây sốc với mức giá cho Elliot Anderson

Tại Anh, Nottingham Forest đã đưa ra thông điệp cứng rắn về tương lai của Elliot Anderson. Đội chủ sân City Ground tuyên bố chỉ để tiền vệ 23 tuổi này gia nhập Manchester United hoặc Manchester City nếu nhận đủ khoản phí từ 100 triệu đến 120 triệu bảng. Đây là con số kỷ lục đối với một cầu thủ ở độ tuổi và vị thế của Anderson, cho thấy quyết tâm giữ người hoặc thu về lợi nhuận tối đa của Forest.

Arsenal và Manchester City đẩy mạnh săn lùng tài năng trẻ

Arsenal đang tập trung gia cố hàng phòng ngự bằng việc nhắm đến hai cái tên triển vọng là Victor Valdepenas (19 tuổi, Real Madrid) và Jacobo Ramon (21 tuổi, Como). HLV Mikel Arteta đánh giá cao tiềm năng phát triển dài hạn của bộ đôi này trong kế hoạch xây dựng tương lai tại sân Emirates.

Trong khi đó, Manchester City đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 16 tuổi Kennet Eichhorn từ Hertha Berlin. Tài năng trẻ người Đức này đang là mục tiêu săn đón của hàng loạt CLB lớn tại Ngoại hạng Anh nhờ những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ trẻ.

Các diễn biến đáng chú ý khác

Tại khu vực Merseyside, Everton bày tỏ mong muốn giữ chân Jack Grealish lâu dài. Dù không dự định kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 50 triệu bảng từ Manchester City, Everton tự tin có thể đàm phán một mức giá hợp lý hơn để sở hữu ngôi sao này.

Ở các diễn biến khác, Gabriel Martinelli khẳng định quyết tâm ở lại cống hiến cho Arsenal bất chấp các tin đồn chuyển nhượng. Chelsea cũng thể hiện lập trường tương tự khi từ chối bán hậu vệ trẻ Josh Acheampong, người được coi là một phần trong dự án tương lai tại Stamford Bridge.

Đáng chú ý, River Plate đã có những liên hệ ban đầu với Chelsea để hỏi mượn Alejandro Garnacho. Cầu thủ 21 tuổi này có thể chuyển đến thi đấu tại Argentina theo hợp đồng một năm để tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc trước khi quay lại cạnh tranh vị trí tại London.