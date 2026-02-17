Dortmund, Tottenham và Atletico Madrid chúc Tết Bính Ngọ 2026 đến người hâm mộ Việt Nam Các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu gây ấn tượng mạnh khi đồng loạt sử dụng tiếng Việt và hình ảnh văn hóa truyền thống để gửi lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các thực thể bóng đá hàng đầu châu Âu đã đồng loạt triển khai chiến dịch truyền thông đặc biệt hướng tới thị trường Việt Nam. Thông qua các nền tảng mạng xã hội chính thức, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur và Atletico Madrid đã gửi đi những thông điệp ý nghĩa, cho thấy sự am hiểu sâu sắc về văn hóa bản địa.

Borussia Dortmund và hình ảnh áo dài truyền thống

Đội bóng vùng Ruhr, Borussia Dortmund, đã tạo nên một cơn sốt trên không gian mạng ngay sau chiến thắng trước Mainz. Câu lạc bộ nước Đức khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải hình ảnh các ngôi sao đội một diện trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, đặt trong bối cảnh hoa đào nở rộ và phong bao lì xì đỏ.

Lời chúc của Dortmund được viết bằng tiếng Việt đầy gần gũi: "Cốc cốc, mở cửa đi bạn ơi. Dortmund tới xông đất đầu năm đây! Chúc mọi người sức khỏe dồi dào và thật nhiều 'highlight' trong năm Bính Ngọ". Động thái này không chỉ là một lời chào xã giao mà còn thể hiện sự trân trọng đối với cộng đồng cổ động viên nhiệt thành tại Đông Nam Á.

Tottenham Hotspur: Sự kết hợp giữa bóng đá và nghệ thuật dân gian

Trong khi đó, Tottenham Hotspur cũng không hề kém cạnh khi lựa chọn phong cách thiết kế mang đậm chất nghệ thuật dân gian. Đội bóng Bắc London, hiện đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Igor Tudor, đã công bố hình ảnh các cầu thủ cưỡi ngựa - biểu tượng linh vật của năm Bính Ngọ - kết hợp cùng các họa tiết cờ phướn truyền thống.

Tottenham là một trong những CLB lớn đã gửi lời chúc Tết đến NHM Việt Nam.

Thông điệp của "Gà trống" nhấn mạnh vào sự hanh thông và khởi đầu mới: "Bính Ngọ tới rồi, chúc các CĐV Việt Nam một năm hanh thông, mọi thứ vào guồng. Ngựa đã sẵn sàng phi, trống đã sẵn sàng đánh". Cách tiếp cận này cho thấy đội ngũ truyền thông của CLB đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về tâm lý và phong tục ngày Tết của người Việt.

Chiến lược bản địa hóa và sự tăng trưởng của thị trường Việt

Không nằm ngoài xu hướng, Atletico Madrid từ Tây Ban Nha cũng gửi đi những lời nhắn nhủ ấm áp, tập trung vào giá trị cốt lõi của ngày Tết là sự sum vầy bên gia đình và mâm cỗ giao thừa. Việc các đội bóng lớn ngày càng chú trọng đến các dịp đại lễ của Việt Nam là minh chứng rõ nét cho quá trình liên kết chặt chẽ giữa các học viện, đối tác tài trợ và sự tăng trưởng vượt bậc của lượng người hâm mộ tại đây.

Những lời chúc bằng tiếng Việt cùng hình ảnh sáng tạo không đơn thuần là món quà tinh thần, mà còn là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của các thương hiệu bóng đá hàng đầu thế giới tại thị trường tiềm năng này.