Dortmund xác nhận chia tay Julian Brandt, Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký miễn phí Tiền vệ Julian Brandt sẽ rời Dortmund dưới dạng tự do vào hè 2026. Arsenal và Barcelona đang ráo riết săn đón ngôi sao người Đức để tăng cường sức mạnh hàng công.

Borussia Dortmund vừa chính thức xác nhận Julian Brandt sẽ rời câu lạc bộ sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Thông tin này lập tức kích hoạt cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Đức, với Arsenal là đội bóng đang chiếm ưu thế lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Đổ vỡ đàm phán tại Signal Iduna Park

Giám đốc Thể thao Lars Ricken của Dortmund đã dập tắt mọi đồn đoán về tương lai của tiền vệ trụ cột. Phát biểu trên đài truyền hình Sky DE, ông thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi đã không thể đi đến thống nhất về một bản hợp đồng mới". Quyết định này đồng nghĩa với việc Brandt sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới, kết thúc hành trình gắn bó lâu dài với đội bóng vùng Ruhr.

Sự ra đi của Brandt đánh dấu một bước ngoặt lớn trong kế hoạch nhân sự của Dortmund, đồng thời mở ra cơ hội sở hữu một ngôi sao đẳng cấp mà không tốn phí chuyển nhượng cho các đại gia châu Âu. Theo nhà báo Patrick Berger của Sky Sports Đức, Arsenal đã theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ 29 tuổi từ lâu và sẵn sàng đưa ra đề nghị chính thức.

Mảnh ghép đa năng cho triết lý của Mikel Arteta

Lý do Arsenal khao khát Brandt nằm ở sự linh hoạt chiến thuật hiếm có. Ngôi sao người Đức không chỉ thuần túy là một tiền vệ tấn công; anh có thể đảm nhiệm tốt vai trò ở cả hai cánh, đá hộ công, lùi sâu đá tiền vệ trung tâm hoặc hoạt động phía sau tiền đạo. Sự cơ động này hoàn toàn tương thích với hệ thống mà HLV Mikel Arteta đang xây dựng tại Emirates, nơi các vị trí thường xuyên được hoán đổi để gây áp lực lên đối phương.

Brandt có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công.

Bên cạnh Arsenal, Barcelona cũng được cho là đã đưa tuyển thủ Đức vào tầm ngắm. Gã khổng lồ xứ Catalan đánh giá cao kinh nghiệm và khả năng sáng tạo của Brandt trong bối cảnh họ cần bổ sung chiều sâu đội hình mà vẫn phải đảm bảo các quy tắc tài chính nghiêm ngặt.

Những con số khẳng định đẳng cấp

Dữ liệu thống kê cho thấy Brandt vẫn đang duy trì phong độ ổn định ở cấp độ cao nhất. Trong suốt sự nghiệp tại Dortmund, anh đã ghi được 56 bàn thắng và đóng góp 69 đường kiến tạo sau 298 lần ra sân. Riêng trong mùa giải 2025-26, anh đã có 10 pha lập công và 3 lần dọn cỗ sau 32 trận đấu trên mọi đấu trường.

Với 48 lần khoác áo Đội tuyển Quốc gia Đức, Brandt không chỉ mang đến kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn là bản lĩnh của một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm Champions League. Đối với đội bóng Bắc London, việc sở hữu một quân bài đa năng như Brandt theo dạng miễn phí sẽ là một thương vụ hời cả về mặt chuyên môn lẫn kinh tế trong nỗ lực duy trì sức cạnh tranh tại Premier League.