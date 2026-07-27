Đợt giảm giá đĩa game PS5 bùng nổ giữa làn sóng phản đối Sony khai tử đĩa vật lý Hàng loạt tựa game đĩa PS5 bất ngờ giảm giá tới 60% trên Amazon và Best Buy, giữa lúc cộng đồng phản ứng gay gắt trước kế hoạch khai tử đĩa vật lý của Sony.

Giữa bối cảnh Sony đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ liên quan đến kế hoạch dừng phát hành đĩa game vật lý, hai nhà bán lẻ lớn là Amazon và Best Buy bất ngờ tung ra chương trình giảm giá sâu cho hàng loạt tựa game PlayStation 5. Động thái này mang đến cơ hội sở hữu các bản game đóng hộp với chi phí tối ưu trước khi thị trường chuyển dịch hoàn toàn sang định dạng kỹ thuật số.

Kế hoạch dừng phát hành đĩa game gây làn sóng phản ứng mạnh mẽ

Quyết định ngừng phát hành các bản game PlayStation dạng đĩa vật lý kể từ năm 2028 của Sony đã tạo ra sự bất bình lớn trong cộng đồng game thủ. Nhiều người chơi bày tỏ sự phản đối bằng cách hủy dịch vụ đăng ký PlayStation Plus, với mong muốn bảo vệ quyền sở hữu thực sự đối với sản phẩm thay vì chỉ mua bản quyền sử dụng phần mềm kỹ thuật số. Bất chấp những phản ứng trái chiều, phía Sony vẫn chưa đưa ra dấu hiệu đảo ngược lộ trình đã đề ra.

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Cơ hội sưu tầm đĩa game PS5 bản quyền với mức giá ưu đãi

Trái ngược với những căng thẳng về chính sách phát hành, đợt giảm giá hiện tại trên Amazon và Best Buy tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm người dùng ưu tiên lưu trữ đĩa game đóng hộp. Mức chiết khấu được ghi nhận lên tới 60% cho nhiều tựa game độc quyền chất lượng cao.

Các sản phẩm nổi bật trong đợt điều chỉnh giá lần này bao gồm:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5): Giảm 60% trên Best Buy.

Giảm 60% trên Best Buy. God of War Ragnarök (PS5): Giảm 57% trên Amazon.

Giảm 57% trên Amazon. Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5): Giảm 57% trên Best Buy.

Giảm 57% trên Best Buy. Stellar Blade (PS5): Giảm 43% trên Amazon.

Giảm 43% trên Amazon. Horizon Forbidden West Complete Edition (PS5): Giảm 34% trên Amazon.

Giảm 34% trên Amazon. Saros (PS5): Giảm 29% trên Amazon.

Lựa chọn mua sắm kỹ thuật số trên PlayStation Store

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi đĩa vật lý từ bên thứ ba, Sony cũng triển khai song song sự kiện Summer Sale trên cửa hàng trực tuyến PlayStation Store. Chương trình này áp dụng mức giảm giá lên tới 75% cho hàng trăm tựa game kỹ thuật số thuộc nhiều thể loại khác nhau. Sự kiện khuyến mãi trực tuyến này sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 8, mang đến lựa chọn đa dạng cho người chơi không phụ thuộc vào thiết bị đọc đĩa.