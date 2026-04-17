Đột phá chip nhớ chịu nhiệt 700 độ C: Bước tiến mới cho thám hiểm không gian Các nhà khoa học Mỹ phát triển thành công chip nhớ hoạt động ổn định ở 700 độ C nhờ công nghệ memristor, mở ra triển vọng thám hiểm sao Kim và môi trường khắc nghiệt.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California (USC) vừa công bố một loại chip nhớ đột phá có khả năng hoạt động ổn định ở mức nhiệt độ lên tới 700 độ C (tương đương 1.300 độ F). Thành tựu này được dẫn dắt bởi Giáo sư Joshua Yang và Jian Zhao, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chế tạo linh kiện điện tử có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt vượt xa các tiêu chuẩn hiện nay.

Vượt qua giới hạn vật lý của chip nhớ truyền thống

Trong kỷ nguyên thiết bị di động và máy tính hiện đại, hầu hết các chip nhớ silicon đều đối mặt với một rào cản vật lý lớn: nhiệt độ. Thông thường, khi nhiệt độ vượt ngưỡng 200 độ C, hiệu năng của chip bắt đầu suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến lỗi dữ liệu hoặc hỏng hóc hoàn toàn hệ thống. Đây là thách thức mà các kỹ sư đã nỗ lực giải quyết trong nhiều thập kỷ qua nhưng chưa đạt được sự ổn định cần thiết.

Giáo sư Joshua Yang nhận định đây là loại bộ nhớ chịu nhiệt tốt nhất từng được thử nghiệm. Sức nóng 700 độ C thậm chí còn vượt qua cả nhiệt độ của dung nham núi lửa, cho thấy khả năng chống chịu cực hạn của công nghệ mới này so với các tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành.

Cấu trúc Memristor: Sự kết hợp của những vật liệu siêu bền

Chìa khóa giúp loại chip này trụ vững ở nhiệt độ cực cao nằm ở công nghệ memristor – một loại linh kiện nano có khả năng đồng thời lưu trữ thông tin và thực hiện các phép tính logic. Cấu trúc của memristor được thiết kế theo dạng chồng lớp tinh vi, tối ưu hóa khả năng dẫn điện và cách nhiệt.

Điện cực phía trên: Sử dụng Vonfram, kim loại có điểm nóng chảy cao nhất trong số các kim loại.

Lớp cách điện ở giữa: Sử dụng Oxit Hafni, một vật liệu gốm mỏng nhưng có độ bền nhiệt vượt trội.

Sử dụng Oxit Hafni, một vật liệu gốm mỏng nhưng có độ bền nhiệt vượt trội. Lớp phía dưới: Sử dụng Graphene, vật liệu sở hữu độ bền cơ học và khả năng chịu nhiệt xuất sắc.

Thông qua kính hiển vi điện tử và mô phỏng cấp độ lượng tử, nhóm nghiên cứu đã xác nhận cơ chế hoạt động của các nguyên tử trong cấu trúc này, đảm bảo tính ổn định trong quá trình chuyển mạch dữ liệu ở môi trường khắc nghiệt.

Hiệu suất ấn tượng trong điều kiện khắc nghiệt

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật ấn tượng mà loại chip nhớ memristor này đã đạt được trong quá trình thử nghiệm:

Thông số Giá trị đạt được Nhiệt độ hoạt động tối đa 700 độ C (1.300 độ F) Thời gian duy trì dữ liệu Trên 50 giờ (tại 700 độ C) Độ bền chu kỳ chuyển mạch Hơn 1 tỷ chu kỳ Điện áp hoạt động 1,5 V

Triển vọng thám hiểm sao Kim và ứng dụng thực tế

Một trong những ứng dụng tiềm năng nhất của công nghệ này là trong lĩnh vực thám hiểm không gian. Điển hình là sao Kim, hành tinh có nhiệt độ bề mặt trung bình khoảng 700 độ C. Trước đây, các sứ mệnh thám hiểm hành tinh này thường thất bại sớm do thiết bị điện tử không chịu được sức nóng. Chip nhớ mới có thể là linh kiện cốt lõi giúp các robot thám hiểm vận hành bền bỉ hơn.

Ngoài ra, công nghệ này còn có ý nghĩa lớn đối với các trung tâm dữ liệu trên Trái Đất, nơi tiêu tốn lượng lớn năng lượng cho hệ thống làm mát, hoặc trong các ngành công nghiệp nặng như khai thác địa nhiệt và hàng không vũ trụ.

Thách thức trong việc thương mại hóa

Dù đạt được kết quả khả quan, nhóm nghiên cứu thừa nhận công nghệ này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Để xây dựng một hệ thống máy tính hoàn chỉnh hoạt động ở nhiệt độ cao, chỉ bộ nhớ là chưa đủ. Các nhà khoa học cần phát triển thêm các mạch logic chịu nhiệt tương ứng để tích hợp đồng bộ.

Hiện nay, việc chế tạo chip vẫn được thực hiện thủ công ở quy mô nhỏ trong phòng thí nghiệm. Việc chuyển sang sản xuất quy mô công nghiệp sẽ cần thêm thời gian để tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí. Tuy nhiên, với việc tìm ra "mảnh ghép" quan trọng là bộ nhớ chịu nhiệt, kỷ nguyên của các máy tính chịu nhiệt cực hạn đã chính thức bắt đầu.