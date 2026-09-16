Đột phá tiến trình 2nm của Dimensity 9600 Pro trên vivo X500 Pro Max và OPPO Find X10 Pro Max Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm chính thức được vivo và OPPO lựa chọn cho hai siêu phẩm X500 Pro Max cùng Find X10 Pro Max với hàng loạt công nghệ đột phá.

Thị trường vi xử lý di động cao cấp vừa ghi nhận bước chuyển dịch công nghệ mới khi MediaTek chính thức giới thiệu Dimensity 9600 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm. Ngay sau công bố, hai nhà sản xuất vivo và OPPO đã xác nhận tích hợp nền tảng này lên các thiết bị đầu bảng gồm vivo X500 Pro Max ra mắt ngày 21 tháng 9 và OPPO Find X10 Pro Max ra mắt liền kề sau đó một ngày.

Kiến trúc phần cứng vượt trội của Dimensity 9600 Pro

Bộ vi xử lý Dimensity 9600 Pro đánh dấu bước tiến công nghệ với cấu trúc CPU lõi kép siêu lớn tối ưu cho các tác vụ xử lý chuyên sâu. Tiến trình bán dẫn 2nm giúp gia tăng mật độ bóng bán dẫn, hỗ trợ giảm điện năng tiêu thụ và tăng cường thông lượng tính toán cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

vivo X500 được xác nhận dùng chip Dimensity 9600 Pro

Đáng chú ý, chip xử lý tích hợp công nghệ hiệu chỉnh phần cứng AP Demura 2.0. Giải pháp này can thiệp trực tiếp từ tầng xử lý tín hiệu hình ảnh để loại bỏ triệt để hiện tượng chênh lệch độ sáng cục bộ, mang lại chất lượng hiển thị đồng đều trên các tấm nền màn hình độ phân giải 2K.

vivo X500 Pro Max: Đột phá quay phim chuẩn điện ảnh

Trên thế hệ flagship tiếp theo, vivo tập trung khai thác năng lực tính toán đồ họa của Dimensity 9600 Pro kết hợp cùng chip xử lý hình ảnh độc quyền Blueprint. Sự kết hợp này mang đến khả năng quay video Log chuyên nghiệp chuẩn 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây với định dạng đầu ra 10-bit trực tiếp.

Flagship tiếp theo của vivo sẽ có hệ thống camera khủng

Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp tính năng bù nhòe chuyển động đa khung hình cấp AP, hỗ trợ bắt trọn các vật thể di chuyển nhanh với độ sắc nét cao. vivo X500 Pro Max cũng là thiết bị đầu tiên hỗ trợ ghi hình video 4K Dolby Vision theo chiều dọc và tích hợp thuật toán nâng cấp video XDZ chuyên sâu.

OPPO Find X10 Pro Max: Thuật toán điều phối hiệu năng và pin 8.000mAh

Khác với hướng tiếp cận thuần nhiếp ảnh của vivo, OPPO tập trung vào khả năng duy trì hiệu suất bền bỉ trên Find X10 Pro Max thông qua công cụ Tide Engine thế hệ mới. Công nghệ này đóng vai trò phân bổ thông minh tài nguyên giữa các mô hình AI và các tác vụ dựng hình đồ họa nặng.

OPPO Find X10 Pro Max cũng được xác nhận dùng chip Dimensity 9600 Pro

Hệ thống còn kết hợp cùng bộ lập lịch độc quyền Falcon Scheduler, cho phép thiết bị duy trì việc ghi hình 4K 60fps liên tục hoặc xử lý các tựa game đồ họa phức tạp ở mức khung hình tối đa lên đến 8 giờ. Đi kèm hiệu năng là viên pin Glacier dung lượng 8.000mAh với mật độ năng lượng 867Wh/L, ứng dụng vật liệu silicon-carbon hình cầu giúp đảm bảo độ bền trong 5 năm vận hành.

So sánh thông số kỹ thuật thế hệ mới và tiền nhiệm

Để thấy rõ bước nhảy vọt của nền tảng 2nm, bảng thông số dưới đây so sánh các nâng cấp kỹ thuật giữa hai thế hệ thiết bị:

Thông số kỹ thuật OPPO Find X9 (Thế hệ trước) OPPO Find X10 Pro Max (Thế hệ mới) Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm) Hệ thống điều phối Tiêu chuẩn Tide Engine mới & Falcon Scheduler Dung lượng pin 7.025mAh 8.000mAh (Pin Glacier, 867Wh/L) Độ bền pin cam kết Tiêu chuẩn Duy trì ổn định lên đến 5 năm Khả năng quay video 4K tiêu chuẩn 4K 60fps liên tục kết hợp đa tác vụ

Sự hiện diện đồng thời của Dimensity 9600 Pro trên cả vivo X500 Pro Max và OPPO Find X10 Pro Max vào cuối tháng 9 mở ra cuộc đua hiệu năng mới ở phân khúc flagship, định hình lại tiêu chuẩn xử lý hình ảnh và quản lý điện năng trên smartphone cao cấp.