Đột phá trên HONOR Magic 9 Pro Max: Cụm camera kép 200MP và hợp tác cùng ARRI danh tiếng Mẫu flagship HONOR Magic 9 Pro Max vừa lộ diện thực tế với camera chính 200MP, cảm biến tele tiềm vọng 200MP và viền màn hình siêu mỏng trước ngày ra mắt.

Trước thềm sự kiện công bố chính thức tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 9, mẫu điện thoại cao cấp HONOR Magic 9 Pro Max đã bất ngờ lộ diện trọn vẹn qua một video mở hộp thực tế trên mạng xã hội Weibo. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ thiết kế ngoại hình hoàn toàn mới, loại bỏ cụm camera tròn quen thuộc để chuyển sang mô-đun hình chữ nhật cỡ lớn, cùng cấu hình quang học sở hữu hai cảm biến độ phân giải 200MP.

HONOR Magic 9 Pro Max lộ video trên tay thực tế

Hệ thống camera kép 200MP kết hợp công nghệ điện ảnh ARRI

Thay đổi đáng kể nhất trên mặt lưng của HONOR Magic 9 Pro Max là việc loại bỏ thiết kế cụm camera tròn từ dòng Magic 8 tiền nhiệm. Thay vào đó, nhà sản xuất trang bị một cụm mô-đun hình chữ nhật lớn nằm ngang, lồng ghép các vòng tròn ống kính trải dài khắp nửa trên thân máy.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống quang học của thiết bị mang thông số vượt trội với camera chính đạt độ phân giải 200MP, sử dụng cảm biến kích thước 1/1.28 inch, khẩu độ f/1.57. Cảm biến này được trang bị hệ thống chống rung quang học (OIS) tiên tiến, có khả năng bù trừ biên độ rung lắc lên tới 3 độ.

Bên cạnh camera chính, ống kính tiềm vọng tele cũng sử dụng cảm biến 200MP thứ hai với kích thước lớn 1/1.4 inch. Đáng chú ý, việc hợp tác kỹ thuật cùng ARRI - thương hiệu sản xuất máy quay điện ảnh hàng đầu thế giới - giúp tối ưu thuật toán xử lý màu sắc và video, đem lại chất lượng hình ảnh đậm chất điện ảnh.

Bộ phận Thông số kỹ thuật chi tiết Tính năng nổi bật Camera chính 200MP, cảm biến 1/1.28 inch, khẩu độ f/1.57 Chống rung OIS hiệu chỉnh rung lắc đến 3 độ Camera tele tiềm vọng 200MP, cảm biến 1/1.4 inch Hỗ trợ chụp tầm xa chi tiết cao Hợp tác hình ảnh Thương hiệu điện ảnh ARRI Thuật toán tái tạo màu sắc chuẩn cinematic Camera selfie Cảm biến vuông tỷ lệ 1:1 Tích hợp trong cụm khuyết cùng cảm biến 3D

Màn hình viền siêu mỏng và cảm biến selfie hình vuông

Ở mặt trước, máy duy trì cụm rãnh khuyết hình viên thuốc chứa camera trước và cảm biến đo chiều sâu 3D hỗ trợ bảo mật sinh trắc học. Điểm đột phá kỹ thuật nằm ở việc thiết bị được trang bị cảm biến selfie có cấu trúc hình vuông tỷ lệ 1:1, biến đây thành sản phẩm Android đầu tiên trên thế giới tích hợp định dạng cảm biến này cho mặt trước.

Viền màn hình hiển thị được thu hẹp tối đa chỉ còn 1mm, đem lại tỷ lệ diện tích bề mặt hiển thị vượt trội. Hơn nữa, chất lượng giải trí đa phương tiện trên máy cũng được hỗ trợ toàn diện nhờ hệ thống loa kép stereo thiết kế đối xứng ở cả cạnh trên và cạnh dưới.

HONOR trước đó từng khoe ảnh chụp của flagship Magic9 Pro Max sắp ra mắt

Nút bấm vật lý AI chuyên dụng và thời điểm ra mắt

Ở cạnh bên của thiết bị, hãng đã tích hợp một phím bấm vật lý chuyên dụng cho tính năng AI thế hệ mới. Phím bấm này được tinh chỉnh giúp người dùng kích hoạt tức thì các lệnh thông minh và trợ lý ảo một cách tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Sản phẩm xuất hiện trong tùy chọn màu Xanh rêu hiện đại bên cạnh các màu sắc tiêu chuẩn khác. Dòng sản phẩm chủ lực này dự kiến sẽ bao gồm ba model: Magic 9, Magic 9 Pro và Magic 9 Pro Max, chính thức được giới thiệu tại sự kiện ra mắt vào ngày 28 tháng 9 tới.