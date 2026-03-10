Draper đại chiến Djokovic tại vòng 4 Indian Wells, Norrie gây sốc trước De Minaur Đương kim vô địch Jack Draper tiến bước vào vòng 4 để đối đầu Novak Djokovic, trong khi hạt giống số 6 Alex De Minaur bất ngờ gục ngã trước Cameron Norrie tại Indian Wells 2026.

Vòng 3 Indian Wells 2026 chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính khi đương kim vô địch Jack Draper tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt. Tay vợt người Anh đã vượt qua Francisco Cerundolo để ghi tên mình vào vòng đấu kế tiếp, nơi một thử thách cực đại mang tên Novak Djokovic đang chờ đón.

Jack Draper hẹn đấu Djokovic tại vòng 4

Jack Draper vẫn đang cho thấy cái duyên đặc biệt với mặt sân cứng tại California. Trong cuộc đối đầu với hạt giống số 19 Francisco Cerundolo, tay vợt người Anh đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn khi áp đảo hoàn toàn trong set 1. Dù Cerundolo đã nỗ lực vùng lên trong set 2, Draper vẫn tỏ ra bản lĩnh hơn ở những thời điểm quyết định để giành thắng lợi chung cuộc 6-1, 7-5.

Draper tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu Indian Wells

Phần thưởng cho Draper là cuộc chạm trán với hạt giống số 3 Novak Djokovic tại vòng 4. Tay vợt người Serbia trước đó đã phải trải qua 3 set đấu căng thẳng mới có thể khuất phục được Aleksandar Kovacevic. Đây được xem là trận "chung kết sớm" của nhánh đấu, nơi sức trẻ của Draper sẽ đối đầu với kinh nghiệm thượng thừa của huyền thoại người Serbia.

Bất ngờ mang tên Cameron Norrie

Cú sốc lớn nhất trong ngày thi đấu thuộc về Cameron Norrie. Tay vợt này đã tạo nên một cơn địa chấn khi đánh bại hạt giống số 6 Alex de Minaur với tỷ số thuyết phục 6-4, 6-4. Norrie đã tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ để có tới 3 lần bẻ game giao bóng thành công. Đối thủ tiếp theo của Norrie sẽ là Rinky Hijikata, người vừa vượt qua hạt giống số 10 Alexander Bublik.

Carlos Alcaraz và nhiệm vụ khẳng định vị thế

Vào lúc 8h ngày 10/3, tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz sẽ bước vào trận đấu vòng 3 gặp Arthur Rinderknech. Alcaraz đang sở hữu chuỗi 13 trận thắng liên tiếp và vừa có màn thị uy sức mạnh trước Grigor Dimitrov.

Alcaraz (bên trái) và Rinderknech (bên phải), trận đấu được chờ đợi tại vòng 3

Ngược lại, Rinderknech tiến vào vòng này mà chưa phải tốn giọt mồ hôi nào do đối thủ Juan Manuel Cerundolo rút lui. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Alcaraz với 5 chiến thắng tuyệt đối. Khả năng điều bóng sắc bén và lối chơi tấn công toàn diện của ngôi sao Tây Ban Nha được dự báo sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho đại diện nước Pháp.

Novak Djokovic tái đấu Aleksandar Kovacevic

Dù đã xác định được đối thủ vòng 4 là Draper, Djokovic vẫn cần vượt qua thử thách Kovacevic ở vòng 3 để duy trì mạch tiến. Nole đang dần tìm lại nhịp độ sau trận ra quân chệch choạc. Trong khi đó, Kovacevic (hạng 72 ATP) kỳ vọng vào sức mạnh giao bóng và sự cổ vũ từ khán giả nhà để tạo nên điều bất ngờ.

Nole (bên trái) dĩ nhiên được đánh giá cao hơn Kovacevic (bên phải)

Tâm điểm đơn nữ: Swiatek chạm trán Sakkari

Nội dung đơn nữ sẽ hướng sự chú ý về cuộc đối đầu giữa Iga Swiatek và Maria Sakkari. Đây là cặp đấu duyên nợ khi cả hai từng gặp nhau tại chung kết Indian Wells các năm 2022 và 2024, nơi Swiatek đều là người chiến thắng.

Swiatek gặp Sakkari trận đấu tâm điểm vòng 3 Indian Wells

Dù Swiatek đang có phong độ cao với 6 danh hiệu Grand Slam, Sakkari vừa có chiến thắng ấn tượng trước Lilli Tagger và từng đánh bại Swiatek tại Doha tháng trước. Một trận đấu bền bỉ từ cuối sân và đấu trí về chiến thuật là điều người hâm mộ đang chờ đợi.

Lịch thi đấu Tennis Indian Wells ngày 10/3