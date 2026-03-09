Draper và Rune tụt dốc, Learner Tien cùng Alexandra Eala lập mốc lịch sử tại Indian Wells

Về Báo Hà Tĩnh

Văn Thể09/03/2026 18:04

Bảng xếp hạng trực tuyến ATP/WTA ngày 9/3 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tài năng trẻ như Learner Tien và Alexandra Eala, trong khi Holger Rune và Jack Draper sa sút không phanh.

Giải Masters 1000 Indian Wells 2026 đang tạo nên những cơn địa chấn thực sự lên hệ thống điểm số toàn cầu. Dù bảng xếp hạng chính thức chưa được công bố, hệ thống live ranking ngày 9/3 đã phác họa một bức tranh đối lập: sự vươn mình mạnh mẽ của thế hệ Gen Z tiềm năng và sự khủng hoảng phong độ của những ngôi sao từng được kỳ vọng sẽ thống trị quần vợt thế giới.

ATP: Cơn lốc chuyển dịch và sự sa sút của các hạt giống

Tại nhóm đầu bảng xếp hạng ATP, Carlos Alcaraz vẫn duy trì vị thế số 1 thế giới với 13.200 điểm. Dù đang trong quá trình bảo vệ điểm số từ mùa giải trước, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn tạo ra khoảng cách an toàn với Jannik Sinner và lão tướng 38 tuổi Novak Djokovic. Tuy nhiên, sự ổn định ở top 3 không phản ánh hết những biến động dữ dội ở nhóm dưới.

Đáng chú ý nhất là sự tụt dốc của Holger Rune và Jack Draper. Tay vợt người Đan Mạch, Holger Rune, từng là gương mặt thường trực trong top 4, nay đã rơi tự do 8 bậc xuống vị trí thứ 26 thế giới sau khi đánh mất 650 điểm. Trong khi đó, Jack Draper còn đối diện với tình cảnh tồi tệ hơn khi tụt tới 15 bậc, rơi xuống hạng 29 thế giới.

Draper- Rune (từ trái qua) cần phải nỗ lực tìm lại phong độ
Ngược lại với sự thất vọng từ các đàn anh, Learner Tien đang trở thành hiện tượng thú vị nhất tại Indian Wells năm nay. Ở tuổi 20, tay vợt người Mỹ đã tăng 4 bậc để vươn lên hạng 23 thế giới – thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của anh. Với việc đã ghi tên mình vào vòng 4, Tien hoàn toàn có cơ hội đột phá vào top 20 nếu tiếp tục duy trì đà thăng hoa này.

WTA: Alexandra Eala và bước tiến lịch sử cho quần vợt Đông Nam Á

Bảng xếp hạng nữ cũng chứng kiến những cột mốc mang tính lịch sử. Trong khi Aryna Sabalenka vẫn vững vàng ở ngôi đầu với hơn 10.000 điểm, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào những cái tên mới như Victoria Mboko và Alexandra Eala. Mboko, ở tuổi 19, đã chính thức ghi tên mình vào top 10 thế giới sau khi tăng thêm 1 bậc, chiếm vị trí số 9 của Mirra Andreeva.

Đặc biệt, Alexandra Eala – niềm tự hào của quần vợt Philippines – đã tạo nên một cú hích lớn khi tăng 4 bậc để vươn lên hạng 28 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất mà một tay vợt nữ Đông Nam Á đạt được trong những năm gần đây tại đấu trường WTA. Việc lọt vào vòng 4 Indian Wells không chỉ mang lại điểm số mà còn khẳng định vị thế của Eala như một đối trọng đáng gờm trên sân cứng.

Tien - Eala (từ trái qua) bay cao trên bảng xếp hạng tennis tuần qua
Thống kê bảng xếp hạng tennis đơn Nam (ATP) - Top 30

TTTay vợtTuổiBiến độngĐiểm
1Carlos Alcaraz22013.200
2Jannik Sinner24010.500
3Novak Djokovic3805.320
8Félix Auger-Aliassime25+14.000
9Ben Shelton23-13.860
23Learner Tien20+41.760
26Holger Rune22-81.640
29Jack Draper24-151.560

Thống kê bảng xếp hạng tennis đơn Nữ (WTA) - Các vị trí tiêu biểu

TTTay vợtTuổiBiến độngĐiểm
1Aryna Sabalenka27010.145
2Iga Swiatek2407.263
9Victoria Mboko19+13.256
10Mirra Andreeva18-23.066
15Naomi Osaka28+12.434
28Alexandra Eala20+41.542

Nhìn chung, những biến động trên bảng xếp hạng trực tuyến ngày 9/3 chỉ là khởi đầu. Khi Indian Wells 2026 bước vào những vòng đấu quyết định, cuộc đua điểm số hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính, đặc biệt là cơ hội cải thiện thứ hạng sâu hơn cho những tay vợt đang có phong độ cao như Tien và Eala.

