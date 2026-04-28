Dreame Nebula Next 01 Jet Edition: Siêu xe điện tăng tốc 0-100 km/h trong 0,9 giây Hãng công nghệ Dreame gây chấn động khi ra mắt Nebula Next 01 Jet Edition tích hợp động cơ đẩy tên lửa, pin thể rắn 450 Wh/kg và hệ thống LiDAR tầm xa 600 mét.

Tại sự kiện công nghệ toàn cầu “Dreame Next” diễn ra ở Thung lũng Silicon (Mỹ), Dreame Technology đã chính thức đánh dấu bước tiến vào ngành công nghiệp ô tô thông minh. Sản phẩm đầu tay của hãng, mẫu siêu xe Nebula Next 01 Jet Edition, không chỉ gây chú ý bởi nguồn gốc từ một nhà sản xuất thiết bị gia dụng mà còn bởi các thông số kỹ thuật vượt qua giới hạn của những mẫu xe thương mại hiện nay.

Công nghệ động cơ đẩy tên lửa trên siêu xe dân dụng

Điểm nhấn đáng kinh ngạc nhất của Nebula Next 01 Jet Edition chính là hệ thống động cơ đẩy tên lửa rắn kép được thiết kế riêng. Theo Dreame, đây là nỗ lực cụ thể trong việc ứng dụng công nghệ hàng không vũ trụ vào phương tiện giao thông dân dụng. Hệ thống này cho phép xe đạt lực đẩy tối đa lên đến 100 kilonewton với thời gian phản hồi cực nhanh chỉ 150 mili giây.

Nhờ sự hỗ trợ từ động cơ đẩy, Nebula Next 01 Jet Edition có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 0,9 giây. Đây là con số vượt xa các siêu xe hàng đầu thế giới hiện nay như Bugatti Chiron, đúng như kế hoạch mà công ty đã công bố vào tháng 8 năm ngoái. Để đảm bảo an toàn, hệ thống này được điều khiển bởi kiến trúc điện tử chính xác nhằm cân bằng giữa hiệu suất và khả năng kiểm soát của người lái.

Đột phá với pin thể rắn mật độ năng lượng cao

Bên cạnh sức mạnh động cơ, Dreame còn trang bị cho xe công nghệ pin thể rắn hoàn toàn dựa trên sunfua. Loại pin này có mật độ năng lượng vượt ngưỡng 450 Wh/kg, cao hơn đáng kể so với các dòng pin lithium-ion truyền thống đang phổ biến trên thị trường.

Công nghệ pin thể rắn không chỉ cung cấp khả năng lưu trữ năng lượng tốt hơn mà còn cải thiện tính an toàn trong quá trình sạc và vận hành. Hiện tại, Dreame cho biết công nghệ này đang trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Với khối pin này, Nebula Next 01 Jet Edition đạt phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC lên tới hơn 550 km.

Kiến trúc lái thông minh và hệ thống LiDAR DHX1

Nebula Next 01 Jet Edition sở hữu hệ thống lái điện tử hoàn toàn, hỗ trợ điều khiển hợp tác phi tuyến tính 14 bậc tự do. Thời gian phản hồi của hệ thống khung gầm chỉ trong vòng 1 mili giây, cho phép xe xử lý linh hoạt trong các tình huống khó như đỗ xe ngang, quay vòng tại chỗ hoặc giữ ổn định khi gặp sự cố nổ lốp.

Về khả năng tự hành, xe tích hợp mô hình lớn VLA (Vision-Language-Action) giúp hệ thống có khả năng “hiểu thế giới” và tự tiến hóa. Sức mạnh phần cứng đến từ hệ thống LiDAR DHX1 với 4.320 dòng và hiển thị màu 4K. Hệ thống này có thông số phát hiện vật thể vô cùng ấn tượng:

Phạm vi phát hiện tối đa: 600 mét.

Nhận dạng vật thể (độ phản xạ 10%): 400 mét.

Phát hiện cọc tiêu giao thông: 300 mét.

Phát hiện động vật nhỏ: 280 mét.

Bảng thông số kỹ thuật Nebula Next 01 Jet Edition

Thông số Giá trị chi tiết Tăng tốc 0–100 km/h 0,9 giây Lực đẩy tối đa 100 kilonewton Công nghệ pin Thể rắn (Sulfide-based) Mật độ năng lượng 450 Wh/kg Tầm vận hành (CLTC) > 550 km Tầm xa LiDAR 600 mét

Khoang lái của xe được định vị như một “bộ não trung tâm”, có khả năng kết nối đồng bộ với các robot gia đình và thiết bị thông minh trong hệ sinh thái Dreame. Giáo sư Sebastian Thrun từ Đại học Stanford, người được coi là cha đẻ của xe tự lái hiện đại, nhận định rằng sự tích hợp giữa công nghệ hàng không và trí tuệ nhân tạo của Dreame sẽ mang lại những tư duy mới cho tương lai của giao thông thông minh.