Drita 2-3 Kauno Žalgiris: Kauno Žalgiris giành chiến thắng Drita và Kauno Žalgiris bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Champions League với phong độ gần nhất đều là hòa, trong khi lần chạm trán trước cũng bất phân thắng bại.

Drita 2 - 3 Kauno Žalgiris Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Drita tiếp đón Kauno Žalgiris.

9' BÀN THẮNG! Kauno Žalgiris (0-1) Phút 9': Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris) lập công (kiến tạo: Amine Benchaib). Tỷ số: 0 - 1.

12' Kauno Žalgiris ép sân Cầm bóng: Drita 37% - 63% Kauno Žalgiris, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 0.

20' BÀN THẮNG! Drita (1-1) Phút 20': Igball Jashari (Drita) lập công (kiến tạo: Liridon Balaj). Tỷ số: 1 - 1.

25' Drita ép sân Cầm bóng: Drita 44% - 56% Kauno Žalgiris, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0.

38' Kauno Žalgiris ép sân Cầm bóng: Drita 40% - 60% Kauno Žalgiris, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': Jorgo Pellumbi (Drita) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Kauno Žalgiris ép sân Cầm bóng: Drita 39% - 61% Kauno Žalgiris, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2.

53' BÀN THẮNG! Drita (2-1) Phút 53': Arb·Manaj (Drita) lập công (kiến tạo: Liridon Balaj). Tỷ số: 2 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Kauno Žalgiris): Motiejus Burba vào sân thay Léo Ribeiro.

58' Thay người Phút 58' (Drita): Kristal Abazaj vào sân thay Liridon Balaj.

62' Kauno Žalgiris ép sân Cầm bóng: Drita 39% - 61% Kauno Žalgiris, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Drita): Blerton Sheji vào sân thay Igball Jashari.

74' Kauno Žalgiris ép sân Cầm bóng: Drita 38% - 62% Kauno Žalgiris, dứt điểm 11 - 17 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 2.

79' Thay người Phút 79' (Kauno Žalgiris): Haris Kadric vào sân thay Fabien Ourega.

79' Thay người Phút 79' (Kauno Žalgiris): Nosa Iyobosa Edokpolor vào sân thay Marko Konatar.

79' Thay người Phút 79' (Kauno Žalgiris): Aldayr Hernandez vào sân thay Anton Tolordava.

80' Thay người Phút 80' (Drita): William Baeten vào sân thay Arb·Manaj.

82' BÀN THẮNG! Kauno Žalgiris (2-2) Phút 82': Vykintas Slivka (Kauno Žalgiris) lập công (kiến tạo: Joris Moutachy). Tỷ số: 2 - 2.

86' Kauno Žalgiris ép sân Cầm bóng: Drita 38% - 62% Kauno Žalgiris, dứt điểm 12 - 23 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 5 - 5.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Haris Kadric (Kauno Žalgiris) nhận thẻ vàng (Foul).

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Faton Maloku (Drita) nhận thẻ vàng (Foul).

90+4' BÀN THẮNG! Kauno Žalgiris (2-3) Phút 90+4': Amine Benchaib (Kauno Žalgiris) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 3.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Kauno Žalgiris): Luka Racic vào sân thay Amine Benchaib.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Besnik Krasniqi (Drita) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Drita 2-3 Kauno Žalgiris Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 02:56 15/07/2026

Đội hình chính thức Drita Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zekirija Ramadani Kauno Žalgiris Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Eivinas Cerniauskas 1 Faton Maloku 26 Raddy Ovouka 32 Jorgo Pëllumbi 25 Altin Bytyçi 2 Besnik Krasniqi 14 Albert Dabiqaj 19 Blerim Krasniqi 8 Vesel Limaj 7 Igball Jashari 9 Arb Manaj 10 Liridon Balaj 19 Renan Oliveira 70 Fabien Ourega 14 Vykintas Slivka 7 Amine Benchaib 15 Léo Ribeiro 32 Franco Baldassarra 33 Marko Konatar 77 Rokas Lekiatas 3 Anton Tolordava 45 Joris Moutachy 55 Tomas Švedkauskas Dự bị Drita 22 Laurit Behluli 74 Eron Isufi 3 Blerton Sheji 28 Agan Mjaki 55 Hajdin Salihu 4 Rron Broja 24 William Baeten 93 Kemelho Nguena 99 Mike Arthur Kauno Žalgiris 1 Joris Aliukonis 22 Deividas Mikelionis 4 Luka Racic 23 Aldayr Hernández 37 Nosa Iyobosa Edokpolor 8 Yukiyoshi Karashima 10 Gratas Sirgėdas 11 Fedor Černych 24 Motiejus Burba Cập nhật đội hình lúc 00:36 15/07/2026

Drita Thống kê Kauno Žalgiris 37% Kiểm soát bóng 63% 12 Dứt điểm 27 4 Trúng đích 9 5 Phạt góc 7

Cầu thủ nổi bật V. Slivka Kauno Žalgiris 2 bàn A. Benchaib Kauno Žalgiris 1 bàn · 1 kiến tạo L. Balaj Drita 2 kiến tạo J. Moutachy Kauno Žalgiris 1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

Drita sẽ đối đầu Kauno Žalgiris tại UEFA Champions League vào lúc 01:00 ngày 15/07/2026 trên sân Stadiumi Fadil Vokrri. Đây là trận đấu có thế cân bằng rõ rệt khi cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa ở lần ra sân gần nhất.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc cuộc đối đầu trước đó giữa Drita và Kauno Žalgiris cũng kết thúc với kết quả hòa. Những dữ kiện này cho thấy khoảng cách giữa hai đội chưa được thể hiện bằng ưu thế rõ ràng, đồng thời khiến khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng các thời điểm quyết định trở thành trọng tâm của trận đấu.

Hai đội cùng bước vào trận đấu với kết quả hòa

Drita có kết quả hòa ở trận gần nhất. Kauno Žalgiris cũng ghi nhận kết quả tương tự trong lần ra sân gần nhất. Với lượng dữ liệu phong độ được cung cấp ở mức tối giản, chưa thể đánh giá sâu hơn về chuỗi kết quả, hiệu suất ghi bàn hay khả năng phòng ngự của mỗi đội.

Tuy nhiên, việc cả hai cùng bắt đầu từ một kết quả hòa có thể khiến trận đấu diễn ra thận trọng hơn trong giai đoạn đầu. Drita có lợi thế sân Stadiumi Fadil Vokrri, nhưng dữ liệu hiện có không cho phép khẳng định đội chủ nhà sẽ áp đặt được thế trận. Ở chiều ngược lại, Kauno Žalgiris có cơ sở để tiếp cận trận đấu với sự kiên nhẫn, nhất là khi lần chạm trán gần nhất giữa hai đội không tạo ra khác biệt về kết quả.

Thế đối đầu nghiêng về sự cân bằng

Drita và Kauno Žalgiris mới có 1 lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Sau trận đấu đó, Drita chưa giành chiến thắng, Kauno Žalgiris cũng chưa thắng, còn hai đội có 1 trận hòa.

Con số này chưa đủ lớn để hình thành một xu hướng đối đầu dài hạn, nhưng vẫn phản ánh sự giằng co giữa hai đội trong lần gặp nhau gần nhất. Vì vậy, những chi tiết như khả năng duy trì cự ly đội hình, xử lý bóng ở khu vực giữa sân và sự chính xác trong các pha bóng quyết định có thể tạo ra khác biệt, thay vì một ưu thế lịch sử rõ ràng.

Chiến thuật có thể quyết định cục diện

Với phong độ gần nhất đều là hòa và lịch sử đối đầu được ghi nhận cũng kết thúc bất phân thắng bại, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi cách hai đội lựa chọn mức độ mạo hiểm. Đội chủ nhà có thể ưu tiên kiểm soát không gian và tận dụng lợi thế sân đấu, trong khi đội khách cần duy trì sự chắc chắn để tránh trao cho Drita những khoảng trống thuận lợi.

Ở khía cạnh ngược lại, nếu một bên chủ động đẩy cao đội hình, khả năng chuyển trạng thái sẽ trở thành yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, các cầu thủ vắng mặt hay hiệu suất thi đấu của từng tuyến. Vì vậy, không thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự hoặc một cá nhân sẽ giữ vai trò quyết định.

Nhận định trước trận

Drita có lợi thế sân nhà, còn Kauno Žalgiris bước vào trận đấu với bối cảnh không cho thấy sự chênh lệch rõ ràng. Kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất của cả hai đội, cùng trận hòa trong lần đối đầu được ghi nhận, tạo nên nền tảng cho một cuộc so tài khó phân định.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà sự kiên nhẫn, khả năng tổ chức và mức độ hiệu quả trong những tình huống then chốt có thể quan trọng hơn việc tấn công áp đảo. Dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể, nhưng những dấu hiệu trước trận đang hướng đến một màn so tài cân bằng tại Stadiumi Fadil Vokrri.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Drita · 0 thắng 1 hòa Kauno Žalgiris · 0 thắng Kauno Žalgiris 1 - 1 Drita Hòa

Drita 5 trận gần nhất H B B B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất T H H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Drita 33% Hòa 33% Kauno Žalgiris 33% 33% 33% 33% Khuyến nghị: No predictions available