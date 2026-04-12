ĐT futsal Việt Nam đại thắng Australia 4-0 để giành Huy chương Đồng Đông Nam Á 2026 Vượt qua nỗi đau thất bại ở bán kết, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã có màn trình diễn bùng nổ trước Australia để khép lại giải đấu với tấm huy chương thuyết phục.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức cán đích ở vị trí thứ ba tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sau khi đánh bại Australia với tỷ số cách biệt 4-0. Kết quả này không chỉ mang về tấm Huy chương Đồng mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của dàn cầu thủ trẻ dưới triều đại HLV Diego Giustozzi.

Futsal Việt Nam có chiến thắng tưng bừng trước Australia. Ảnh: VFF.

Khởi đầu rực lửa và sự áp đảo hoàn toàn

Sau cú sảy chân đáng tiếc trước Indonesia tại bán kết, ĐT futsal Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba với quyết tâm cao độ. Ngay từ những giây đầu tiên, lối chơi pressing tầm cao đặc trưng của HLV Giustozzi đã khiến Australia gặp lúng túng. Hiệu quả đến gần như tức thì khi ở phút thứ 3, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc chuẩn mực, Nhan Gia Hưng tung cú dứt điểm quyết đoán xé lưới đối thủ, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Việt Nam chơi thanh thoát hơn. Những mảng miếng phối hợp nhỏ, mang tính đột biến cao liên tục được triển khai. Dù thủ thành Feilich phía Australia đã có nhiều pha cứu thua xuất thần trước các pha dứt điểm của Công Đại và Thịnh Phát, nhưng sức ép nghẹt thở của Việt Nam cuối cùng cũng khiến đối thủ phải nhận thêm bàn thua. Phút 18, Nguyễn Đa Hải có pha xử lý tinh tế trước khi kiến tạo cho Châu Đoàn Phát dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp một khép lại.

Sự kiên cường của hệ thống phòng ngự và dấu ấn thủ môn

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Việt Nam vẫn là đội làm chủ hoàn toàn không gian. Ngay phút 21, Thịnh Phát cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng gia tăng cách biệt lên 3-0 sau một pha phản công chớp nhoáng. Đây là khoảnh khắc đánh sập ý chí kháng cự của đại diện đến từ xứ sở chuột túi.

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, Australia buộc phải triển khai chiến thuật power-play (đá không thủ môn). Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Việt Nam đã chơi cực kỳ tập trung, bịt kín mọi kẽ hở. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến ở phút 39 khi thủ môn Phạm Văn Tú tận dụng sai lầm của đối phương, thực hiện cú sút thẳng từ phần sân nhà vào khung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 4-0 đầy cảm xúc.

Bước đệm cho tương lai futsal Việt Nam

Thống kê trận đấu cho thấy sự vượt trội của ĐT futsal Việt Nam với tỷ lệ kiểm soát bóng ấn tượng và số lần dứt điểm trúng đích cao gấp ba lần đối thủ. Tấm Huy chương Đồng tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 là phần thưởng xứng đáng cho quá trình trẻ hóa lực lượng mà HLV Diego Giustozzi đang kiên trì theo đuổi.

Nhìn chung, màn trình diễn tại giải lần này cho thấy futsal Việt Nam đang đi đúng hướng. Việc các nhân tố trẻ như Nguyễn Đa Hải hay Nhan Gia Hưng dần khẳng định được vai trò trụ cột là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng lớn cho những mục tiêu cao hơn tại đấu trường châu lục trong thời gian tới.