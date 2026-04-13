ĐT futsal Việt Nam đè bẹp Australia 4-0: Truyền thông khu vực ngả mũ trước đoàn quân Giustozzi Khép lại hành trình Đông Nam Á bằng chiến thắng thuyết phục, ĐT futsal Việt Nam giành hạng Ba chung cuộc và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn quốc tế.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi, đội tuyển futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải vô địch Đông Nam Á bằng một màn trình diễn bùng nổ. Chiến thắng áp đảo 4-0 trước Australia trong trận tranh hạng Ba không chỉ giúp toàn đội giải tỏa áp lực sau thất bại đáng tiếc tại bán kết, mà còn khẳng định bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu khu vực.

ĐT futsal Việt Nam được báo Đông Nam Á khen ngợi sau trận thắng Australia. Ảnh: VFF

Sức mạnh áp đảo từ những phút đầu tiên

Bước vào trận đấu với tâm thế quyết tâm, ĐT futsal Việt Nam đã tạo ra một thế trận nghẹt thở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhan Gia Hưng sớm đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 3 sau một tình huống phối hợp bài bản. Trước khi hiệp 1 khép lại, Châu Đoàn Phát đã nhân đôi cách biệt, đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực phản kháng của đội bóng xứ sở chuột túi.

Tờ Super Ball của Indonesia nhận định rằng, dù Australia đã nỗ lực sử dụng các tình huống dứt điểm từ xa để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng sự vượt trội về đẳng cấp và khả năng kiểm soát không gian của Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Lối chơi pressing tầm cao và sự kỷ luật trong phòng ngự đã khiến đối thủ hoàn toàn bế tắc.

Sự công nhận từ truyền thông khu vực

Màn trình diễn của thầy trò HLV Giustozzi đã thu hút sự chú ý lớn từ báo giới Thái Lan và Indonesia. Tờ Imane Football khẳng định tuyển futsal Việt Nam đã tìm lại được phong độ đỉnh cao nhất trong trận cầu then chốt này. Trong khi đó, tờ Ball Thai đưa ra cái nhìn lạc quan hơn về quá trình chuyển giao thế hệ của đội bóng.

Theo phân tích của giới chuyên môn Thái Lan, vị trí thứ Ba là kết quả hoàn toàn xứng đáng trong bối cảnh ĐT futsal Việt Nam đang thực hiện chiến dịch "thay máu" lực lượng mạnh mẽ. Việc duy trì được sự ổn định và lối chơi gắn kết trước một đối thủ mạnh về thể chất như Australia là tín hiệu tích cực cho các mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.

Nốt nhạc cao vút khép lại giải đấu

Trang Asean Football đã dành những lời tán dương đặc biệt để tổng kết hành trình của đội tuyển: "Chiến thắng đậm trước Australia đã phô diễn sức mạnh thực sự của futsal Việt Nam. Họ đã chia tay giải đấu bằng một nốt nhạc cao vút và hoàn toàn xứng đáng với vị trí này".

Nhìn chung, thắng lợi 4-0 trước Australia không chỉ đơn thuần là một kết quả về mặt con số. Nó cho thấy khả năng phục hồi tâm lý cực tốt của các cầu thủ sau cú sốc bán kết, đồng thời củng cố niềm tin cho người hâm mộ về con đường định hình phong cách mà HLV Giustozzi đang xây dựng cho futsal Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.