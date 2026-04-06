ĐT futsal Việt Nam thắng hủy diệt Myanmar 4-0 tại giải Đông Nam Á 2026 Thầy trò HLV Diego Giustozzi khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 4-0 trước Myanmar trong ngày ra quân Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Bằng một lối chơi khoa học, cường độ cao và khả năng dứt điểm sắc bén, các học trò của HLV Diego Giustozzi đã vùi dập Myanmar với tỷ số 4-0, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu và tạo lợi thế cực lớn cho cuộc đua vào bán kết.

Hiệp một: Sức ép nghẹt thở và bàn mở tỷ số của Gia Hưng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT futsal Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình, thực hiện các tình huống pressing tầm cao khiến Myanmar lúng túng. Những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Từ Minh Quang, Thịnh Phát và Mạnh Dũng liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng các pha phối hợp nhóm biến ảo.

Phút thứ 7, Công Đại khiến cổ động viên tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Nyi Nyi Thant. Ngay sau đó, lần lượt Nguyễn Đa Hải và Thái Huy tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc nhưng bóng vẫn chưa đi vào lưới. Tuy nhiên, sự kiên trì của đội bóng áo đỏ cuối cùng cũng được đền đáp.

Nhan Gia Hưng là người mở tỷ số cho đội tuyển futsal Việt Nam trước Myanmar. Ảnh: VFF.

Phút 12, bước ngoặt trận đấu xuất hiện. Từ một pha tổ chức tấn công bài bản ở biên, Thái Huy nỗ lực xoay sở khéo léo vượt qua sự truy cản của hậu vệ Myanmar trước khi thực hiện đường dọn cỗ chính xác để Nhan Gia Hưng đệm bóng cận thành, khai thông thế bế tắc. Bàn thắng giúp tuyển Việt Nam giải tỏa áp lực tâm lý và hoàn toàn kiểm soát nhịp độ trận đấu trong phần còn lại của hiệp một.

Hiệp hai: Cú đúp chớp nhoáng của Đa Hải và sự sụp đổ của Myanmar

Bước sang hiệp hai, HLV Diego Giustozzi yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung tối đa nhằm sớm kết liễu trận đấu. Chỉ mất 1 phút sau khi bóng lăn trở lại, lưới của Myanmar đã phải rung lên lần thứ hai. Phút 21, sau một pha dàn xếp phối hợp nhanh như điện xẹt, Nguyễn Đa Hải tung cú dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, khi Myanmar còn chưa kịp chấn chỉnh lại đội hình, Đa Hải lại một lần nữa tỏa sáng. Phút 22, cầu thủ này có mặt đúng lúc để đệm bóng dễ dàng vào lưới trống sau nỗ lực hãm thành của đồng đội, nâng tỷ số lên 3-0. Hai bàn thắng chỉ trong vòng 60 giây đã đánh sập hoàn toàn ý chí phản kháng của các cầu thủ Myanmar.

Dù dẫn trước với khoảng cách an toàn, ĐT futsal Việt Nam vẫn thi đấu thong dong nhưng đầy tính sát thương. Phút 29, Nguyễn Thạc Hiếu phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút đẳng cấp ấn định tỷ số 4-0. Trong những phút cuối, Myanmar quyết định sử dụng chiến thuật power-play (đá không thủ môn) để tìm bàn danh dự, nhưng hệ thống phòng ngự kỷ luật của Việt Nam đã đứng vững.

Thống kê trận đấu ĐT futsal Việt Nam vs Myanmar

Thông số Việt Nam Myanmar Tỷ số 4 0 Bàn thắng Gia Hưng (12'), Đa Hải (21', 22'), Thạc Hiếu (29') 0 Kiểm soát bóng 62% 38%

Chiến thắng tưng bừng 4-0 trong ngày ra quân giúp ĐT futsal Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng. Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ chạm trán đối thủ nhẹ ký Timor-Leste. Đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục tích lũy hiệu số trước khi bước vào trận đại chiến tranh ngôi nhất bảng với chủ nhà Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng.