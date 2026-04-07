ĐT Futsal Việt Nam thắng Timor Leste 7-1: Sức mạnh tuyệt đối và cánh cửa bán kết Với màn trình diễn thăng hoa và 7 bàn thắng được ghi bởi 7 cầu thủ khác nhau, tuyển futsal Việt Nam dễ dàng đánh bại Timor Leste để sớm giành vé vào vòng knock-out giải Đông Nam Á 2026.

Tuyển futsal Việt Nam vừa khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 7-1 trước Timor Leste tại lượt trận thứ hai bảng đấu. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của HLV Diego Giustozzi duy trì mạch toàn thắng mà còn tạo đà tâm lý cực tốt trước cuộc đối đầu quan trọng với chủ nhà Thái Lan để tranh ngôi đầu bảng.

Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026. Ảnh: Thái Sơn Nam FC.

Cơn mưa bàn thắng và sự chênh lệch đẳng cấp

Với đẳng cấp vượt trội, Việt Nam chỉ mất 3 phút để khai thông thế bế tắc nhờ cú dứt điểm chìm hiểm hóc của Từ Minh Quang. Bàn mở tỷ số sớm giúp các cầu thủ áo trắng hoàn toàn làm chủ không gian, liên tục dồn ép đối phương vào thế phòng ngự bị động. Chỉ một phút sau, Nguyễn Thịnh Phát nhân đôi cách biệt với kịch bản tương tự, củng cố sự chủ động về mặt thế trận.

Sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật và khả năng luân chuyển bóng được thể hiện rõ nét trong từng pha phối hợp. Nguyễn Đa Hải nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 12 sau một pha chích mũi giày tinh tế vào góc xa. Trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, Quang Nguyên kịp thời có mặt đúng lúc để đá bồi quyết đoán, thiết lập khoảng cách an toàn 4 bàn cho đội bóng áo trắng.

Toan tính chiến thuật và sự tỏa sáng của các nhân tố trẻ

Bước sang hiệp hai, HLV Diego Giustozzi chủ động yêu cầu các học trò giảm nhịp độ trận đấu nhằm dưỡng sức cho các trụ cột. Dù không còn vây ráp với cường độ cao, khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng vẫn giúp Việt Nam làm chủ hoàn toàn cục diện sân đấu.

Lần lượt Đinh Công Viên (phút 25) và Công Đại (phút 28) ghi tên mình lên bảng điện tử sau những tình huống tận dụng sai lầm từ hệ thống phòng ngự đối phương. Điểm nhấn cuối cùng trong mặt trận tấn công của Việt Nam là pha dàn xếp đá biên bài bản, tạo điều kiện cho tài năng trẻ Thạc Hiếu lập công ở phút 37.

Dù Miguel Fernandes mang về bàn danh dự cho Timor Leste ở phút 39 sau một cú sút xa đầy uy lực, nhưng chừng đó là không đủ để ngăn cản màn thị uy sức mạnh của Việt Nam. Chiến thắng này minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiều sâu đội hình mà HLV Giustozzi đang sở hữu.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Việt Nam Timor Leste Tỷ số chung cuộc 7 1 Cầu thủ ghi bàn Minh Quang (3'), Thịnh Phát (4'), Đa Hải (12'), Quang Nguyên (20'), Công Viên (25'), Công Đại (28'), Thạc Hiếu (37') Miguel Fernandes (39') Trạng thái Toàn thắng 2 trận Chưa có điểm

Nhìn chung, đội tuyển futsal Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm mà không tiêu tốn quá nhiều sức lực. Sự tập trung hiện tại sẽ được dồn vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng, nơi họ sẽ đối đầu với một đối thủ có trình độ tương đương để xác định vị thế trước khi bước vào vòng bán kết.