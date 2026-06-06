ĐT Nhật Bản tại World Cup 2026: Hệ thống 3 trung vệ và tham vọng lịch sử Với sự lột xác về tư duy chiến thuật và dàn hảo thủ đang đạt độ chín tại châu Âu, Samurai Xanh đang sở hữu những thông số thống kê ấn tượng để sẵn sàng tạo nên kỳ tích tại World Cup 2026.

Đội tuyển Nhật Bản chưa bao giờ được xếp vào nhóm những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup, nhưng mục tiêu lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết đang trở thành một cái đích hoàn toàn thực tế tại giải đấu năm nay. Dù chịu ảnh hưởng lớn từ các ca chấn thương của những trụ cột, Samurai Xanh vẫn đang cho thấy sự tự tin đáng kể thông qua những biến chuyển về mặt chiến thuật và tâm lý dưới thời HLV Hajime Moriyasu.

Samurai Xanh vẫn vững vàng dù thiếu trụ cột.

Kỷ nguyên Hajime Moriyasu và di sản từ Akira Nishino

Một tương lai tươi sáng từng được cựu thuyền trưởng Akira Nishino dự đoán khi ông rời ghế HLV trưởng sau World Cup 2018 và trao lại quyền lực cho trợ lý Hajime Moriyasu. Trước khi tiếp quản ĐTQG, Moriyasu đã khẳng định năng lực bằng các chức vô địch J.League cùng câu lạc bộ Sanfrecce Hiroshima, nổi tiếng với triết lý kiên trì và mát tay trong việc nâng tầm cầu thủ trẻ.

Moriyasu viết tiếp giấc mơ World Cup Nhật Bản. Ảnh: AFC.

Hiện tại, Moriyasu là chiến lược gia nội địa đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt Nhật Bản dự hai kỳ World Cup liên tiếp và cũng là HLV đầu tiên chạm cột mốc 100 trận cùng đội tuyển. Tuy nhiên, áp lực vẫn đè nặng khi Nhật Bản từng dừng bước sớm tại Asian Cup 2019 và 2023. Giải đấu năm nay được coi là bài kiểm tra cuối cùng cho hệ thống mà ông đã dày công xây dựng suốt 8 năm qua.

Phá bỏ lời nguyền vòng 16 đội và sự thay đổi hệ tư tưởng

Nhật Bản hiện giữ một kỷ lục không mong muốn: đội bóng chơi nhiều trận nhất tại World Cup nam (25 trận) mà chưa từng lọt vào tứ kết. Những thất bại đầy tiếc nuối trước Croatia (2022) hay Bỉ (2018) đã trở thành động lực để thế hệ hiện tại thay đổi hoàn toàn tư duy tiếp cận trận đấu.

Thống kê trận thắng 2-1 của Nhật Bản trước Đức tại World Cup 2022. Ảnh: Opta.

HLV Moriyasu khẳng định: "Trước đây, khi đối đầu với các đội từng vô địch World Cup, kỳ vọng chung là chúng tôi sẽ thua. Giờ đây, cục diện đã thay đổi. Việc Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch là hoàn toàn bình thường". Niềm tin này được củng cố bởi chuỗi kết quả ấn tượng khi đánh bại Brazil lần đầu tiên trong lịch sử, hạ gục Anh ngay tại Wembley và vượt qua hàng loạt đối thủ như Scotland, Iceland.

Tiến trình bàn thắng và chỉ số xG trong màn lội ngược dòng trước Brazil. Ảnh: Opta.

Hệ thống 3 trung vệ: Cỗ máy tấn công thượng hạng

Sự thay đổi quan trọng nhất của Moriyasu trong chiến dịch World Cup 2026 là việc chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ. Hệ thống này giúp tối ưu hóa sức mạnh của hai hậu vệ biên dâng cao cùng hai hộ công số 10 chơi phía sau tiền đạo, tạo ra áp lực thường trực với 5 cầu thủ tấn công trong vòng cấm đối phương.

Sơ đồ mới giúp Nhật Bản tăng sức công phá?

Thống kê tại vòng loại AFC cho thấy sức mạnh hủy diệt của Nhật Bản với 51 bàn thắng, cao hơn ít nhất 11 bàn so với bất kỳ đội bóng nào khác. Samurai Xanh đạt tỷ lệ chuyển hóa cú sút lên tới 21.1% và vượt mức bàn thắng kỳ vọng (xG) tới 20.9 bàn. Đây là sự khác biệt lớn so với lối chơi phòng ngự phản công bị động tại World Cup 2022.

Bản đồ vị trí dứt điểm của Nhật Bản tại vòng loại World Cup. Ảnh: Opta.

Vũ khí không chiến từ giải Hà Lan

Nhật Bản đang sở hữu một thứ vũ khí mới: Khả năng không chiến. Họ ghi tới 12 bàn bằng đầu tại vòng loại, đạt hiệu suất 0.8 bàn mỗi trận. Nhân tố nổi bật là Koki Ogawa (NEC Nijmegen) và đặc biệt là Ayase Ueda (Feyenoord).

Bản đồ và hiệu suất ghi bàn bằng đầu của Koki Ogawa. Ảnh: Opta.

Ueda đã ghi 25 bàn tại Eredivisie mùa này, chỉ xếp sau những cái tên như Harry Kane hay Erling Haaland về hiệu suất ghi bàn tại 10 giải hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý, không cầu thủ nào ở châu Âu sở hữu nhiều bàn thắng bằng đầu hơn Ueda (9 bàn) trong mùa giải 2025-26. Sự hiện diện của bộ đôi này biến các tình huống tạt cánh và bóng chết của Nhật Bản trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Thống kê vị trí dứt điểm của Ayase Ueda tại Feyenoord. Ảnh: Opta.

Bài toán nhân sự trước ngưỡng cửa lịch sử

Nằm ở bảng F cùng Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia, Nhật Bản được siêu máy tính Opta đánh giá có 76.2% cơ hội lọt vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của họ là danh sách chấn thương kéo dài với những ngôi sao như Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco) và vấn đề thể lực của đội trưởng Wataru Endo.

Nhật Bản đứng trước cơ hội viết lại lịch sử.

Dù vậy, HLV Moriyasu vẫn tự tin khi những nhân tố còn lại như Takefusa Kubo hay Junya Ito đều đang đạt phong độ cao. Nhật Bản không còn đến World Cup với tư thế đội lót đường; họ đến để áp đặt lối chơi và hiện thực hóa tham vọng lọt vào nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới. Bản lĩnh của các chiến binh Samurai Xanh sẽ sớm được trả lời khi họ đối đầu với những thử thách khắc nghiệt nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.