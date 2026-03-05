ĐT nữ Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 phút 90+3: Bản lĩnh và sự kiên trì của thầy trò Mai Đức Chung Cú đúp của Ngân Thị Vạn Sự giúp Việt Nam thắng nghẹt thở Ấn Độ 2-1. HLV Mai Đức Chung ca ngợi bản lĩnh thép của các học trò trong những phút bù giờ định mệnh.

Chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ trong ngày ra quân không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của các cô gái Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung. Dù phải đối mặt với áp lực lớn sau bàn gỡ hòa của đối thủ, "Những chiến binh Sao vàng" đã chiến đấu đến những giây cuối cùng để giành lấy vinh quang.

HLV Mai Đức Chung hài lòng về các học trò.

Kịch tính phút 90+3 và sự tỏa sáng của Ngân Thị Vạn Sự

Trận đấu ra quân tại bảng C đã diễn ra theo một kịch bản đầy cảm xúc. ĐT nữ Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Ngân Thị Vạn Sự, nhưng một thoáng mất tập trung của hàng thủ ở đầu hiệp hai đã tạo điều kiện cho Ấn Độ san bằng tỷ số. Trong bối cảnh khó khăn, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam đã được thử thách cực đại.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tự hào: “Khi bị Ấn Độ gỡ hoà, toàn đội không hề nao núng. Sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài đã tiếp thêm tinh thần để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hướng tới bàn thắng tiếp theo”. Niềm tin đó đã được đền đáp xứng đáng vào phút bù giờ thứ 3 (90+3'), khi Ngân Thị Vạn Sự một lần nữa dứt điểm chính xác để ấn định thắng lợi 2-1.

Phân tích chuyên môn: Kiểm soát bóng đối đầu thể lực

Dưới góc độ chiến thuật, ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng và áp đặt thế trận, dù Ấn Độ sở hữu lợi thế lớn về hình thể cũng như sức mạnh va chạm. HLV Mai Đức Chung đánh giá cao việc các học trò duy trì được lối chơi phối hợp nhỏ, ban bật ngắn để hóa giải lối đá càn lướt của đối phương.

Tuy nhiên, chiến lược gia kỳ cựu cũng thẳng thắn chỉ ra điểm gợn duy nhất là khâu dứt điểm cuối cùng. Ông phân tích: “Tôi muốn khẳng định ĐT nữ Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn so với Ấn Độ. Vấn đề chỉ là chúng tôi chưa tận dụng được nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng”. Sự vô duyên trước khung thành suýt chút nữa đã khiến đội tuyển phải chia điểm đáng tiếc nếu không có sự bùng nổ ở phút cuối.

Cục diện bảng C và hành trình tiếp theo

Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng này giúp ĐT nữ Việt Nam tạm thời xếp thứ hai bảng C, đứng sau tuyển Nhật Bản do kém chỉ số phụ. Đây là bước chạy đà hoàn hảo về mặt tâm lý trước khi bước vào những thử thách cam go hơn tại giải đấu.

Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán tuyển Đài Loan. Với sự tự tin đang lên cao sau trận thắng kịch tính, ĐT nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ và tinh thần thép để sớm giành vé đi tiếp. Bản lĩnh trong những thời khắc sinh tử chính là chìa khóa giúp bóng đá nữ Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ châu lục.