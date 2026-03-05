ĐT nữ Việt Nam nhận thưởng 500 triệu đồng sau chiến thắng kịch tính trước Ấn Độ Ngay sau trận thắng 2-1 trước Ấn Độ tại Asian Cup 2026, VFF đã quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng nhằm khích lệ tinh thần thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ngay sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Ấn Độ tại trận mở màn Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2026, Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được sự biểu dương và phần thưởng khích lệ kịp thời từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đây là khởi đầu thuận lợi, tạo đà tâm lý quan trọng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Bản lĩnh trong ngày ra quân

Trận đấu mở màn luôn tiềm ẩn nhiều áp lực, và thực tế trên sân đã chứng minh Ấn Độ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Dù có thời điểm bị đối phương gỡ hòa, các cô gái Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để giành lại thế trận và bảo toàn 3 điểm quý giá. Sự quyết tâm này đã nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn và lãnh đạo ngành thể thao.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 500 triệu sau trận thắng Ấn Độ.

Thay mặt Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể đội bóng. Lãnh đạo Liên đoàn bày tỏ sự hài lòng về tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu của các cầu thủ. Ông ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học của ban huấn luyện trong suốt thời gian qua đã mang lại thành quả xứng đáng ngay từ trận đầu ra quân.

Phần thưởng xứng đáng và mục tiêu đi tiếp

Nhằm kịp thời ghi nhận những nỗ lực và tạo thêm động lực thi đấu cho toàn đội, lãnh đạo VFF đã quyết định thưởng nóng cho đội tuyển số tiền 500 triệu đồng. Đây không chỉ là giá trị vật chất mà còn là lời khẳng định về sự đồng hành sát sao của Liên đoàn đối với bóng đá nữ nước nhà tại sân chơi đẳng cấp nhất châu Á.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, chiến thắng này là minh chứng cho bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng nhắn nhủ toàn đội cần nhanh chóng gạt bỏ niềm vui sang một bên để tập trung hồi phục thể lực. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, việc duy trì trạng thái chuyên môn và tâm lý ổn định sẽ là chìa khóa giúp ĐT nữ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang tạm thời chiếm ưu thế tại bảng đấu nhờ 3 điểm đầu tay. Sự quan tâm kịp thời từ VFF được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ có thêm sự hưng phấn trước khi bước vào những thử thách cam go hơn ở các lượt trận kế tiếp.