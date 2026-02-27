ĐT nữ Việt Nam và bài toán chiến lược tại Asian Cup 2026: Né nhánh tử thần săn vé World Cup Để lần thứ hai góp mặt tại World Cup, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần tính toán kỹ lưỡng vị trí tại bảng C nhằm tránh những đối thủ hàng đầu như Trung Quốc hay Triều Tiên.

Asian Cup nữ 2026 là giải đấu mang tính quyết định cho ĐT nữ Việt Nam trong việc săn vé dự World Cup nữ 2027, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung phải vượt qua những đối thủ sừng sỏ nhất châu lục để giành một trong các suất trực tiếp. Theo thể thức, 4 đội vào bán kết và 2 đội thắng vòng play-off châu lục sẽ sở hữu tấm vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

ĐT nữ Việt Nam hướng đến chiếc vé dự World Cup lần thứ hai.

Rủi ro tiềm ẩn từ vị trí nhì bảng C

Nằm tại bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc), ĐT nữ Việt Nam đặt mục tiêu khả dĩ nhất là vị trí nhì bảng, do Nhật Bản vượt trội hoàn toàn. Tuy nhiên, theo phân nhánh của giải, đội đứng thứ hai bảng C sẽ phải đối đầu với nhất bảng A hoặc B tại tứ kết — nhiều khả năng là đương kim vô địch Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên.

Đây là kịch bản đầy rủi ro bởi sự chênh lệch về thể hình và trình độ chuyên môn giữa Việt Nam với hai đối thủ này là rất lớn. Nếu thất bại ở tứ kết, đội tuyển sẽ rơi xuống nhánh play-off châu lục, nơi những đội bóng kỳ cựu như Hàn Quốc hay Australia thường xuyên góp mặt. Thậm chí, nếu tiếp tục sơ sẩy tại đây, các cô gái Việt Nam sẽ phải tham dự vòng play-off liên lục địa với các đối diện từ châu Âu và Nam Mỹ, vốn là thử thách khó lường.

Lựa chọn mạo hiểm với vị trí thứ ba xuất sắc

Trước bối cảnh nan giải, giới chuyên môn đặt ra kịch bản táo bạo: nhắm tới vị trí thứ 3 xuất sắc nhất tại bảng C. Nếu đi tiếp theo diện này, ĐT nữ Việt Nam có thể tránh được các ứng viên vô địch ngay từ vòng knock-out đầu tiên. Đáng chú ý, đối thủ tiềm năng ở nhánh đấu này có thể là Philippines, Uzbekistan hoặc Đài Loan (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, việc chạm trán những đối thủ có trình độ tương đồng sẽ giúp Huỳnh Như và các đồng đội tăng cơ hội giành chiến thắng lên mức 50-50. Tuy nhiên, đây là một canh bạc thực sự vì đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về điểm số và hiệu số bàn thắng bại để không bị loại ngay từ vòng bảng.

Ông Mai Đức Chung phải tính toán kỹ cho chặng đường phía trước.

Cuộc đấu trí trên bàn cờ chiến thuật

HLV Mai Đức Chung đang đứng trước bài toán cân não giữa sự an toàn để đi tiếp và sự mạo hiểm để tìm nhánh đấu "dễ thở". Asian Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc đấu về chuyên môn trên sân cỏ mà còn là một cuộc đấu trí căng thẳng để hiện thực hóa giấc mơ World Cup lần thứ hai trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà.

Sự tỉnh táo trong từng quyết định thay người, điều chỉnh chiến thuật và tính toán điểm số sẽ là chìa khóa then chốt cho chặng đường đầy chông gai phía trước tại đấu trường châu lục.