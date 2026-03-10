ĐT nữ Việt Nam và kịch bản bốc thăm hy hữu cho vé vào tứ kết Asian Cup 2026 Thầy trò HLV Mai Đức Chung cần kết quả khả quan trước Nhật Bản vào chiều 10/3 để tự quyết số phận, tránh rơi vào kịch bản bốc thăm may rủi đầy rủi ro với Philippines.

Cục diện tại Asian Cup nữ 2026 đang đẩy đội tuyển nữ Việt Nam vào một tình thế vô cùng đặc biệt. Sau những diễn biến khó lường tại bảng A và B, tấm vé đi tiếp của "Những chiến binh sao vàng" giờ đây phụ thuộc lớn vào kết quả trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Nhật Bản diễn ra lúc 16h00 ngày 10/3.

Tuyển nữ Việt Nam cần hạn chế tối đa bàn thua trước Nhật Bản.

Bức tranh toàn cảnh sau vòng bảng A và B

Tính đến thời điểm hiện tại, vòng tứ kết của Asian Cup nữ 2026 đã bắt đầu lộ diện những cái tên đầu tiên. Tại bảng A, Hàn Quốc khẳng định sức mạnh với ngôi đầu, trong khi Australia xếp thứ hai. Ở bảng B, Trung Quốc chiếm vị trí dẫn đầu, còn CHDCND Triều Tiên cán đích ở vị trí thứ hai. Đáng chú ý, ban tổ chức đã xác định được cặp đấu tứ kết sớm giữa Australia và CHDCND Triều Tiên.

Trong cuộc đua giành suất cho hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, Uzbekistan tại bảng B đã chắc suất đi tiếp. Đội bóng Trung Á kết thúc vòng bảng với 3 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 6 bàn (hiệu số -2). Chỉ số này vượt trội hơn so với Philippines ở bảng A, đội cũng có 3 điểm và hiệu số -2 nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng và thủng lưới 4 bàn.

Toán tính của ĐT nữ Việt Nam trước Nhật Bản

Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang tạm xếp thứ ba bảng C với 3 điểm, ghi được 2 bàn và để lọt lưới 2 bàn. Về lý thuyết, chỉ cần không thua trước đối thủ mạnh là Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chắc chắn sở hữu tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp mà không cần quan tâm đến các bảng đấu khác.

Tuy nhiên, thách thức là không hề nhỏ khi Nhật Bản luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong trường hợp thất bại, kịch bản so sánh chỉ số phụ sẽ được kích hoạt. Khi đó, Việt Nam sẽ phải đặt lên bàn cân cùng Uzbekistan và Philippines để tranh tấm vé vớt cuối cùng.

Kịch bản bốc thăm may rủi đầy kịch tính

Một tình huống hy hữu có thể xảy ra nếu Việt Nam để thua Nhật Bản với tỷ số 0-2 và không nhận thêm án phạt thẻ nào. Khi đó, các chỉ số của Việt Nam sẽ hoàn toàn trùng khớp với Philippines: cùng có 3 điểm, ghi 2 bàn thắng, thủng lưới 4 bàn (hiệu số -2) và cùng có 2 thẻ vàng.

Theo quy định của giải đấu, nếu mọi chỉ số phụ từ đối đầu, hiệu số bàn thắng bại đến điểm fair-play đều cân bằng, ban tổ chức sẽ phải tiến hành bốc thăm để xác định đội giành suất vào tứ kết. Đây là kịch bản mà không đội bóng nào mong muốn, bởi tính chất may rủi của nó có thể định đoạt cả hành trình săn vé dự World Cup của bóng đá nữ Việt Nam.

Cùng với trận đấu của Việt Nam, diễn biến trận Ấn Độ gặp Đài Bắc Trung Hoa cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc tại bảng C. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào một tinh thần quả cảm từ các cô gái kim cương để tự định đoạt số phận của mình ngay trên sân cỏ.