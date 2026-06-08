ĐT Pháp tại World Cup 2026: Vũ điệu cuối của Deschamps và kỷ nguyên Kylian Mbappe Les Bleus bước vào World Cup 2026 với vị thế ứng viên hàng đầu, đánh dấu hành trình cuối cùng của Didier Deschamps và sự lột xác của đội quân áo Lam.

Đội tuyển Pháp bước vào chiến dịch World Cup 2026 không chỉ với tư cách một ứng viên vô địch, mà còn là tâm điểm của sự chuyển giao lịch sử. Sau 12 năm trị vì, đây sẽ là giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên băng ghế huấn luyện, khép lại một trong những chương chói lọi nhất của bóng đá Pháp.

Đội tuyển Pháp là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2026.

Triết lý thực dụng và sự tiến hóa chiến thuật

Dưới thời Deschamps, tuyển Pháp luôn vận hành với tôn chỉ: hiệu quả tối đa bất chấp tính thẩm mỹ. Lối chơi có phần "đau mắt" nhưng đầy bản lĩnh đã giúp họ lọt vào hai trận chung kết World Cup liên tiếp. Tuy nhiên, tại giải đấu lần này, ranh giới của sự thận trọng đang được nới lỏng.

Bên cạnh đó, những thử nghiệm trong các trận giao hữu gần đây cho thấy một Les Bleus cởi mở hơn. Việc ghi tới 5 bàn vào lưới Brazil và Colombia là minh chứng cho thấy Deschamps đang nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa phòng ngự thực dụng và khai phóng sức mạnh của dàn sao tấn công thượng thặng như Ousmane Dembele hay Michael Olise.

Kylian Mbappe: Trọng tâm của mọi toan tính

Kylian Mbappe không còn đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ; anh đã tiến hóa thành một trung phong cắm, một số 9 thực thụ và là hạt nhân tối thượng trong sơ đồ của Deschamps. Với tấm băng thủ quân trên tay, Mbappe mang trọng trách dẫn dắt hàng công trong kỷ nguyên hậu Olivier Giroud.

Kylian Mbappe được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để dẫn dắt hàng công tuyển Pháp.

Đáng chú ý, giải đấu năm nay còn là cơ hội để Mbappe thiết lập cột mốc vĩ đại: vượt qua kỷ lục ghi bàn của Giroud để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Pháp. Mọi vệ tinh xung quanh đều được thiết lập để tối ưu hóa khả năng dứt điểm của tiền đạo này.

Những trụ cột thầm lặng và luồng sinh khí mới

Trong khi hàng công chiếm trọn ánh đèn sân khấu, sức mạnh của Pháp còn nằm ở sự ổn định của hệ thống phòng ngự. Dayot Upamecano, trung vệ 27 tuổi của Bayern Munich, đã vươn mình trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất bên cạnh William Saliba. Sự điềm tĩnh và khả năng bọc lót của Upamecano là yếu tố then chốt giúp Deschamps tự tin triển khai các phương án tấn công.

Ngoài ra, tuyến giữa của Les Bleus đón nhận sự trở lại mạnh mẽ của Warren Zaire-Emery. Ở tuổi 20, tài năng trẻ của PSG không chỉ mang lại nguồn năng lượng dồi dào mà còn là phương án đa năng, sẵn sàng trám vào vị trí hậu vệ phải khi cần thiết. Sự hồi sinh của Zaire-Emery sau giai đoạn chấn thương mang đến cho tuyển Pháp một động cơ vĩnh cửu ở khu trung tuyến.

Sức nóng từ khán đài và áp lực chính trị

World Cup 2026 không chỉ là cuộc chiến trên sân cỏ mà còn diễn ra trong bối cảnh ngoại giao phức tạp. Mối quan hệ giữa Tổng thống Emmanuel Macron và Donald Trump có những rạn nứt sâu sắc, vô hình trung tạo nên một bầu không khí căng thẳng bao trùm giải đấu.

Tuy nhiên, sự ủng hộ từ các cổ động viên vẫn là điểm tựa vững chắc. Khoảng 1.000 người hâm mộ trung thành, dẫn đầu bởi hội Irresistibles Francais, sẽ đồng hành cùng đội tuyển trên đất Mỹ. Những giai điệu của La Marseillaise chắc chắn sẽ vang dội, tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò Deschamps trong hành trình chinh phục đỉnh cao cuối cùng trước khi chia tay triều đại 12 năm.