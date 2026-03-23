ĐT Việt Nam áp sát Top 100 FIFA và giành vé dự Asian Cup 2027 sau án phạt của Malaysia Nhờ quyết định xử thắng từ AFC, tuyển Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí 103 thế giới, đồng thời nắm chắc suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sớm.

Bảng xếp hạng FIFA cập nhật chiều 22/3 ghi nhận bước tiến lớn của đội tuyển Việt Nam khi tăng vọt 5 bậc để vươn lên vị trí thứ 103 thế giới. Kết quả này đến từ việc Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) xử thắng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik trong vụ việc liên quan đến sai phạm nhân sự của Malaysia.

ĐT Việt Nam hưởng lợi sau án phạt của AFC đối với Malaysia. Ảnh: Minh Dân

Bước ngoặt từ án phạt nhân sự của Malaysia

Nguyên nhân trực tiếp giúp "Chiến binh Sao Vàng" thăng tiến mạnh mẽ là việc được cộng thêm 24,47 điểm sau khi AFC ra phán quyết xử thua Malaysia. Trước đó, dù Malaysia đã giành chiến thắng trên sân cỏ trước Việt Nam và Nepal, nhưng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ đã khiến đội bóng này phải trả giá đắt.

Thành tích thăng hạng này mang ý nghĩa chiến lược khi chính thức giúp đội tuyển Việt Nam sở hữu tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trái ngược với niềm vui của Việt Nam, bóng đá Malaysia đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Tờ Stadium Astro thừa nhận án phạt từ AFC đã giáng một đòn nặng nề khiến "Bầy hổ" tụt tới 14 bậc, rơi xuống vị trí thứ 135 thế giới.

Truyền thông khu vực dậy sóng

Sự thay đổi đột ngột trên bảng xếp hạng đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Đông Nam Á. Tờ Superball của Indonesia nhận định gay gắt rằng đây là hệ quả tất yếu của hành vi gian lận. Nhật báo này phân tích: "Tuyển Việt Nam không chỉ giành vé đi tiếp mà còn có cơ hội lớn lọt vào Top 100 thế giới nếu tiếp tục đánh bại Malaysia trong trận tái đấu vào ngày 31/3 tới".

Bên cạnh Việt Nam, các đội bóng khác trong khu vực cũng ghi nhận biến động:

Nepal: Tăng 7 bậc, lên vị trí 175 thế giới nhờ được xử thắng Malaysia.

Tăng 7 bậc, lên vị trí 175 thế giới nhờ được xử thắng Malaysia. Indonesia: Tăng nhẹ 1 bậc lên vị trí thứ 121.

Tăng nhẹ 1 bậc lên vị trí thứ 121. Campuchia: Chịu ảnh hưởng gián tiếp và bị đẩy xuống vị trí thứ 180.

Mục tiêu trở lại Top 100 thế giới

Theo đánh giá từ giới chuyên môn và truyền thông Thái Lan, cục diện bóng đá khu vực đang có những chuyển biến có lợi cho Việt Nam. Trận đối đầu trực tiếp với Malaysia vào ngày 31/3 tới đây được xem là chìa khóa để thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện thực hóa mục tiêu lọt vào nhóm 100 đội mạnh nhất hành tinh.

Việc trở lại Top 100 không chỉ là cột mốc về mặt con số mà còn là lời khẳng định cho vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á sau giai đoạn biến động. Nếu duy trì được phong độ ổn định và tận dụng tốt các lợi thế từ cơ quan quản lý, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tái lập kỳ tích như những năm trước đây.