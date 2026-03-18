ĐT Việt Nam áp sát top 100 thế giới sau khi được xử thắng Malaysia 3-0 Quyết định kỷ luật từ AFC giúp Đội tuyển Việt Nam sớm giành vé dự Asian Cup 2027 và thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi tiền đạo Việt kiều Antonio Moric chính thức lên đội U23.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra án phạt nghiêm khắc dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. Theo đó, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu then chốt tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam. Phán quyết này không chỉ làm thay đổi cục diện bảng đấu mà còn tạo ra bước ngoặt lớn cho bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Phán quyết của AFC mang lại lợi thế kép cho Đội tuyển Việt Nam. Từ vị thế bị trừ điểm nặng sau trận thua 0-4 thực tế, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ được cộng thêm khoảng 25 điểm. Tổng điểm tích lũy của đội tuyển sẽ tăng từ 1.189,51 điểm lên xấp xỉ 1.214 điểm. Với biến động này, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ nhảy vọt 5 bậc, từ hạng 108 lên hạng 103 thế giới.

ĐT Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia.

Quan trọng hơn, với khoảng cách 6 điểm so với Malaysia trong khi vòng loại chỉ còn một lượt trận, tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé sớm tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31-3 tới trong một trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục về mặt điểm số vòng loại.

Bê bối của bóng đá Malaysia gây chấn động quốc tế

Án phạt lịch sử này đã khiến Malaysia trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu. Các hãng thông tấn lớn như ESPN, South China Morning Post và CNA đều đồng loạt đưa tin, bày tỏ sự ngỡ ngàng trước quy mô của sự cố nhập tịch này. Về phía FAM, cơ quan này thừa nhận đây là cú sốc lớn và đang yêu cầu AFC cung cấp văn bản giải trình chi tiết để chuẩn bị các bước kháng cáo nhằm bảo vệ quyền lợi.

Tiền đạo Antonio Moric được đôn lên đội tuyển U23

Ở cấp độ trẻ, tiền đạo Việt kiều Antonio Moric (thuộc CLB NK Trnje – Croatia) đã được đôn từ đội U19 lên U23 Việt Nam để thử thách trong môi trường chuyên môn cao hơn. Cầu thủ sinh năm 2008 này sẽ tập luyện cùng đội U23 trước khi quay lại hội quân cùng U19 khi đội tuyển U23 di chuyển sang Trung Quốc tham dự giải quốc tế.

Moric thu hút sự chú ý.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết việc đôn Moric lên nhằm mục đích theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng hơn năng lực của cầu thủ này cho các kế hoạch dài hạn. Nếu thích nghi tốt trong môi trường giàu tính cạnh tranh của U23, Moric chắc chắn sẽ có cơ hội tham gia các giải đấu chính thức sắp tới.

Biến động danh sách Đội tuyển Quốc gia dịp FIFA Days

Chuẩn bị cho các trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia vào cuối tháng 3, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son. Đây là lần đầu tiên Đỗ Hoàng Hên góp mặt trong màu áo đội tuyển sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý vào cuối năm 2025.

Đáng chú ý, danh sách 23 tuyển thủ lần này thiếu vắng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Quả bóng vàng Việt Nam 2024 bị loại sau chuỗi phong độ kém thuyết phục tại V-League 2025-2026, đặc biệt là tình huống bỏ lỡ cơ hội đối mặt khung thành trống tại vòng 16 vừa qua.