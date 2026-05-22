ĐT Việt Nam bỏ FIFA Days tháng 6 để tập huấn Hàn Quốc: Toan tính của HLV Kim Sang-sik HLV Kim Sang-sik quyết định không đá giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 6, thay vào đó ĐT Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn 12 ngày để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không tham gia các trận giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days tháng 6 năm 2026. Thay vào đó, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẽ thực hiện chuyến tập huấn chuyên sâu tại Hàn Quốc từ ngày 2/7 đến 14/7 nhằm xây dựng bộ khung vững chắc cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Ông Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn vào tháng 6.

Bước chuẩn bị chiến lược cho ASEAN Cup 2026

Quyết định bỏ qua các trận giao hữu chính thức để sang xứ sở kim chi tập huấn được xem là bước đi đầy toan tính của ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Trong bối cảnh áp lực từ các đối thủ khu vực ngày càng tăng, đội tuyển Việt Nam cần một quãng nghỉ đủ dài để củng cố sức mạnh tổng thể thay vì chỉ tập trung vào kết quả của từng trận đấu riêng lẻ trong ngắn hạn.

Giai đoạn từ ngày 2/7 đến 14/7 được coi là thời điểm "vàng" để toàn đội rèn luyện thể lực và hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật. Việc tập trung tại một môi trường chuyên nghiệp như Hàn Quốc giúp các cầu thủ tách biệt khỏi những áp lực bên ngoài, tập trung tối đa vào mục tiêu chuyên môn.

Ưu tiên triết lý tốc độ và kỷ luật thép

HLV Kim Sang-sik muốn tận dụng quãng thời gian tập huấn này để truyền tải triết lý bóng đá đặc trưng của mình: đề cao tốc độ, tính kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Đây là những yếu tố then chốt giúp bóng đá Việt Nam từng gặt hái nhiều thành công trong quá khứ và nay được kỳ vọng sẽ nâng cấp lên một tầm cao mới dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, việc rèn luyện tại Hàn Quốc còn giúp các tuyển thủ cải thiện đáng kể nền tảng thể lực, vốn là bài toán nan giải trước các đối thủ có lối chơi giàu sức mạnh. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cho thấy quyết tâm lớn của ĐT Việt Nam trong việc đòi lại ngôi vương tại đấu trường Đông Nam Á.

Thử lửa với các đối thủ chất lượng từ K League 1

Để đảm bảo tính cọ xát, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ có một số trận giao hữu kín với các câu lạc bộ hàng đầu đang thi đấu tại K League 1. Những đội bóng này có trình độ chuyên môn cao, tổ chức chiến thuật bài bản và sức mạnh thể chất vượt trội, hứa hẹn là những "quân xanh" chất lượng để HLV Kim Sang-sik sàng lọc nhân sự.

Thông qua các trận đấu này, ban huấn luyện sẽ có cái nhìn thực tế nhất về khả năng thích nghi của từng cầu thủ với sơ đồ mới. Nhìn chung, chuyến đi lần này không chỉ mang ý nghĩa rèn quân thuần túy mà còn là lời khẳng định cho tham vọng thống trị khu vực của bóng đá Việt Nam trong năm 2026.