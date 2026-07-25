ĐT Việt Nam đại thắng Timor Leste 7-0: Mũi đinh ba mới trình làng ấn tượng Màn đè bẹp Timor Leste 7-0 tại ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm mà còn trình làng hàng công 3 người cực kỳ biến hóa.

Màn đè bẹp Timor Leste với tỷ số 7-0 tại lượt trận mở màn ASEAN Cup 2026 không đơn thuần mang về 3 điểm cho ĐT Việt Nam, mà còn là lời khẳng định về hiệu quả vận hành chiến thuật dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trong thế trận áp đảo toàn diện, chiến lược gia người Hàn Quốc đã trình làng "mũi đinh ba" gồm Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son – bộ ba trực tiếp in dấu giày vào 6 trong 7 bàn thắng của đội tuyển.

Bộ ba Đình Bắc – Hoàng Hên – Xuân Son tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của ĐT Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc và khả năng khai thác khoảng trống

Trở lại đội tuyển với phong độ cao, Nguyễn Đình Bắc đã đánh dấu màn chào sân ASEAN Cup bằng cú hat-trick sắc bén. Cả ba bàn thắng của tiền đạo trẻ này đều đến từ sự nhạy bén trong việc di chuyển không bóng và chọn vị trí trong vùng cấm.

Ở bàn mở tỷ số, Đình Bắc di chuyển thông minh phá bẫy việt vị bên hành lang trái, đón đường chọc khe từ Nguyễn Hoàng Đức rồi ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm gọn gàng. Ở hai pha lập công tiếp theo, chân sút này chọn đúng vị trí trong khu vực 16m50 để đón các đường chuyền thuận lợi từ Nguyễn Quang Hải và Bùi Hoàng Việt Anh. Việc thi đấu kỷ luật bên cánh trái giúp Đình Bắc không bị giẫm chân lên không gian hoạt động của đồng đội, tối ưu hóa từng cơ hội có được.

Đỗ Hoàng Hên mang đến làn gió mới bên hành lang đối diện

Nối tiếp màn trình diễn thăng hoa bên cánh trái, Đỗ Hoàng Hên cũng đánh dấu trận ra mắt giải đấu bằng cú đúp bàn thắng chất lượng ở hành lang đối diện. Cầu thủ gốc Brazil cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng khi phối hợp ăn ý với Quang Hải và chủ động xâm nhập vùng cấm mỗi khi hàng thủ Timor Leste bị thu hút về phía trung lộ.

Cả hai bàn thắng của Hoàng Hên đều xuất phát từ các tình huống hỗn loạn trong khu vực 16m50. Nền tảng kỹ thuật cá nhân rèn giũa từ môi trường bóng đá Nam Mỹ và châu Âu giúp anh xử lý bình tĩnh dù phải nhận bóng trong thế quay lưng hay chịu áp lực kèm cặp gắt gao.

HLV Kim Sang-sik gây ấn tượng với cách phân vai hợp lý cho các nhân tố trên hàng công.

Nguyễn Xuân Son: Mắt xích hy sinh hoàn thiện sơ đồ

Nếu Đình Bắc và Hoàng Hên rực rỡ trên bảng tỷ số, Nguyễn Xuân Son lại đóng vai trò là "trục quay" cho toàn bộ hệ thống tấn công. Dù chỉ ghi một bàn thắng, giá trị của trung phong này nằm ở khả năng làm tường và liên kết lối chơi. Xuân Son liên tục tì đè, thu hút sự đeo bám của các trung vệ đối phương, mở ra khoảng trống thênh thang cho hai hành lang biên băng lên khai thác.

Tình huống ở bàn thắng thứ bảy là minh chứng rõ nhất cho tư duy chơi bóng vì tập thể của Xuân Son. Nhận bóng sát vòng cấm, anh thực hiện cú giật gót ngẫu hứng cho Đình Bắc băng xuống, tạo tiền đề để Quang Hải dứt điểm tuyến hai ấn định tỷ số 7-0.

Sự phân vai rõ ràng của HLV Kim Sang-sik – từ vai trò "chim mồi" của Xuân Son, tốc độ của Đình Bắc cho đến sự đột biến từ Hoàng Hên – đã tạo nên một tập thể tấn công đa dạng. Đây hứa hẹn sẽ là công thức quan trọng giúp ĐT Việt Nam tự tin trên hành trình chinh phục danh hiệu tại ASEAN Cup 2026.