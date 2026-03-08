ĐT Việt Nam đấu Indonesia tại ASEAN Cup 2026: Nút thắt chiến thuật của HLV Kim Sang-sik Trước trận đại chiến tại ASEAN Cup 2026, BLV Quang Huy chỉ ra bài toán tuyến giữa của ĐT Việt Nam và dự đoán kịch bản thầy trò Kim Sang-sik đi tiếp.

ĐT Việt Nam bước vào chuyến làm khách trên sân của Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026 với áp lực đè nặng. Trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore ở lượt đấu trước khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải chắt chiu từng cơ hội nếu muốn giành quyền vào vòng trong.

Hòa Singapore, ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận chiến đầy thử thách trước Indonesia.

Bài toán nhân sự và nỗi lo tuyến giữa

Nhìn lại màn trình diễn trước Singapore, BLV Vũ Quang Huy bày tỏ sự tiếc nuối khi HLV Kim Sang-sik không thực hiện xoay tua lực lượng nhằm giữ sức cho các trụ cột và tạo yếu tố bất ngờ. Việc duy trì một bộ khung cố định khiến ĐT Việt Nam dễ bị đối phương bắt bài và hao tổn thể lực.

Đáng chú ý, quyết định rút Nguyễn Đình Bắc ra nghỉ sớm ở trận đấu trước được coi là hệ quả trực tiếp từ phong độ chưa đạt yêu cầu của sao trẻ này. Dù vậy, dưới góc nhìn chuyên môn, BLV Quang Huy tin rằng cú sốc tâm lý nhẹ này có thể trở thành đòn bẩy khích tướng, kích thích sự bùng nổ của tiền đạo trẻ khi chạm trán Indonesia.

Bên cạnh đó, nỗi lo lớn nhất của ĐT Việt Nam lúc này nằm ở tuyến giữa khi tiền vệ Doãn Ngọc Tân vắng mặt. Phương án đánh chặn thuần túy duy nhất là Lê Phạm Thành Long hiện chưa tạo được sự tin tưởng tuyệt đối ở cấp độ ĐTQG. Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng vẫn phải trao niềm tin cho bộ đôi Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Giải mã nút thắt tâm lý và dự đoán kịch bản đi tiếp

Vấn đề lớn nhất của ĐT Việt Nam ở trận đấu gần nhất không nằm ở lối chơi mà là hiệu quả dứt điểm. Sự thiếu may mắn cùng khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt khiến Nguyễn Xuân Son và các đồng đội không thể sớm mở tỷ số. Nếu những cú sút đầu tiên đi trúng đích, áp lực tâm lý đã được cởi bỏ và cục diện trận đấu có thể đã rất khác.

Đánh giá về cục diện cuộc so tài tối nay, BLV Quang Huy đưa ra dự báo tích cực nhưng thận trọng về kịch bản hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam:

"Tôi có cảm giác là Việt Nam hòa 1-1 nhưng vẫn sẽ đi tiếp. Bởi vì Indonesia sẽ không có tư tưởng cầu hòa khi gặp Singapore. Họ là đội mạnh hơn và sẽ muốn chứng tỏ sức mạnh của mình."

Một trận hòa trên sân khách trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Indonesia không chỉ mang lại 1 điểm quý giá mà còn giúp ĐT Việt Nam duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé lọt vào bán kết ASEAN Cup 2026.