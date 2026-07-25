ĐT Việt Nam đè bẹp Timor Leste 7-0 và xác lập loạt kỷ lục lịch sử tại ASEAN Cup Chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste giúp tuyển Việt Nam mở màn hoàn hảo tại ASEAN Cup 2026, đồng thời thiết lập chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Màn ra quân của đội tuyển Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Chonburi đã biến thành cuộc dạo chơi lịch sử. Chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik xô đổ hàng loạt cột mốc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá khu vực.

Việt Nam giành chiến thắng hủy diệt trước Timor Leste. Ảnh: VFF.

Cột mốc 7 phút và cú hích cho hiệp một kỷ lục

Trận đấu nhanh chóng được định đoạt ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 7, nhận bóng từ tình huống dứt điểm bị cản phá của Nguyễn Đình Bắc, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên khống chế gọn gàng trước khi tung cú sút đập đất hiểm hóc mở tỷ số. Pha lập công này chính thức đưa Hoàng Hên trở thành cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số sớm nhất cho tuyển Việt Nam trong lịch sử tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 24 năm của cựu danh thủ Huỳnh Hồng Sơn (ghi bàn ở phút 11 trong chiến thắng 9-2 trước Campuchia tại Tiger Cup 2002). Bàn thắng sớm giúp lối chơi áp đảo của tuyển Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ. Lần lượt Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son lập công, cùng bàn thắng hoàn tất cú đúp của Hoàng Hên đã khiến hàng thủ Timor Leste vỡ trận hoàn toàn. Kết thúc hiệp một với tỷ số 5-0, tuyển Việt Nam xác lập kỷ lục về hiệp đấu đầu tiên ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu.

Hoàng Hên có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: VFF.

Màn trình diễn rực rỡ của Đình Bắc và bộ sưu tập hoàn hảo

Bên cạnh điểm sáng Hoàng Hên, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là ngôi sao thi đấu nổi bật nhất trận đấu. Chân sút gốc Nghệ An đóng góp 1 cú hat-trick cùng 1 đường kiến tạo thành bàn. Màn trình diễn thăng hoa này giúp Đình Bắc vượt qua cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức (2 bàn ở trận ra quân Tiger Cup 2002) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam trong một trận mở màn giải đấu khu vực.

Bàn thắng ấn định tỷ số 7-0 của Nguyễn Quang Hải ở hiệp hai cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Timor Leste từng là đối thủ duy nhất tại Đông Nam Á mà tuyển Việt Nam chưa chạm trán ở đấu trường này. Với chiến thắng tưng bừng vừa qua, Những chiến binh Sao vàng chính thức đạt mốc đánh bại toàn bộ 10 đối thủ trong khu vực xuyên suốt chiều dài lịch sử giải đấu.

Dấu ấn Kim Sang-sik và chuỗi 19 trận bất bại

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Kim Sang-sik tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc nâng chuỗi trận bất bại cùng đội tuyển lên con số 19 liên tiếp (bao gồm 17 chiến thắng và 2 trận hòa). Cột mốc này vượt qua kỷ lục 18 trận bất bại trước đó trong giai đoạn 2016-2018.

Đáng chú ý, nếu kỷ lục cũ phải qua 3 đời HLV gồm Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang-seo mới có thể thiết lập, thì cột mốc 19 trận hiện tại hoàn toàn ghi đậm dấu ấn cá nhân của HLV Kim Sang-sik kể từ khi ông nhậm chức vào cuối năm 2024.

Khởi đầu ấn tượng với 3 điểm, 7 bàn thắng và giữ sạch lưới tạo bệ phóng tâm lý rất lớn cho nhà đương kim vô địch. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 31/7, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đối thủ Singapore.