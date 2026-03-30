ĐT Việt Nam đối đầu Malaysia: Lần đầu thư hùng bằng dàn sao nhập tịch Cuộc chạm trán tại sân Thiên Trường ngày 31/3 đánh dấu cột mốc lịch sử khi cả Việt Nam và Malaysia cùng sử dụng cầu thủ nhập tịch trong đội hình đối đầu trực tiếp.

Trận thư hùng giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3/2026 tới đây không chỉ là một cuộc đối đầu truyền thống tại khu vực. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá hai nước, cả hai đội tuyển cùng ra sân với những cầu thủ nhập tịch, hứa hẹn mang đến một diện mạo tấn công hoàn toàn mới.

Sức mạnh mới từ bộ đôi tấn công của ĐT Việt Nam

Phía ĐT Việt Nam, sự kỳ vọng lớn nhất đang được đổ dồn vào Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Đây là hai ngôi sao được dự báo sẽ dẫn dắt hàng công của đội bóng áo đỏ trong trận đấu tới. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam vốn không thực sự cởi mở với việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là khi đối đầu với "Hổ Malaya".

Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên từng sát cánh ở Nam Định.

Ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 6 năm ngoái, cơ hội để bộ đôi này sát cánh đã bị bỏ lỡ do Nguyễn Xuân Son dính chấn thương, trong khi Đỗ Hoàng Hên chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý. Vì vậy, sự hiện diện của hai chân sút này tại Thiên Trường được xem là bước ngoặt quan trọng, mang đến luồng gió mới cho chiến thuật của đội chủ nhà.

Chiến lược nhập tịch của Malaysia và bài học từ AFC

Trái ngược với Việt Nam, ĐT Malaysia từ lâu đã coi việc nhập tịch cầu thủ là một chiến lược nòng cốt để nâng tầm sức mạnh đội tuyển. Trong danh sách 28 cầu thủ hành quân đến Việt Nam lần này, đội khách mang theo tới 13 cái tên có gốc gác nước ngoài, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nguồn lực này.

Tuy nhiên, chính sách này cũng vừa mang đến cú sốc cho bóng đá Malaysia. Do vi phạm các quy định khắt khe của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) về việc sử dụng cầu thủ gốc nước ngoài, ĐT Malaysia đã bị xử thua 0-3 trước cả Việt Nam và Nepal.

Án phạt nặng nề này đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện bảng đấu. Malaysia bị trừ điểm mạnh và tụt xuống chỉ còn 9 điểm. Ngược lại, ĐT Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp khi điểm số tăng từ 12 lên 15 điểm. Với kết quả này, thầy trò đội chủ nhà đã chính thức đoạt vé sớm tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm sau. Trận đấu ngày mai dù không còn áp lực về điểm số để đi tiếp, nhưng vẫn là cuộc chiến danh dự và là màn trình diễn của những nhân tố đặc biệt từ cả hai phía.