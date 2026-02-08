ĐT Việt Nam đối mặt nguy cơ bị loại sớm tại ASEAN Cup 2026 Thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận đại chiến sinh tử với Indonesia tại Bogor trong bối cảnh chịu áp lực lớn, giữa lúc V-League đón tân binh chất lượng từ châu Âu.

Đội tuyển Việt Nam đã đặt chân đến Bogor (Indonesia) để chuẩn bị cho trận đấu quyết định tại bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra vào ngày 3/8. Sau trận hòa bế tắc trước Singapore ngay trên sân nhà Mỹ Đình, áp lực dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik đang lên tới đỉnh điểm khi cánh cửa bước vào vòng bán kết dần bị thu hẹp.

ĐT Việt Nam đã đặt chân đến Bogor (Indonesia). Ảnh: VFF.

Bài toán chiến thuật và nguy cơ bị loại của ĐT Việt Nam

Theo truyền thông khu vực, ĐT Việt Nam đang đứng trước kịch bản bất lợi. Trong trường hợp để thất bại trước chủ nhà Indonesia vào ngày 3/8, đồng thời Singapore có ít nhất 1 điểm ở cuộc đối đầu với Indonesia ở lượt cuối, ĐT Việt Nam sẽ chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng.

Đối thủ Indonesia đã chọn phương án giấu bài kín kẽ trước trận đại chiến. Thay vì tập luyện tại sân Pakansari theo quy định, họ di chuyển toàn bộ đội hình về Jakarta nhằm giữ bí mật tuyệt đối về nhân sự và sơ đồ chiến thuật. Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ nhập tịch cùng lợi thế thể lực, Indonesia dự kiến sẽ đẩy cao đội hình tạo áp lực ngay từ đầu.

Đánh giá về thử thách sắp tới, chuyên gia Phạm Minh Đức cảnh báo: "Indonesia chắc chắn sẽ phân tích kỹ cách Singapore phong tỏa không gian chơi bóng của Việt Nam. Nếu họ dũng cảm gây áp lực trực tiếp lên hàng thủ của chúng ta, đó sẽ là thách thức lớn nếu ĐT Việt Nam không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng."

Giữa thời điểm khó khăn, ĐT Việt Nam vẫn ghi nhận tinh thần cống hiến đáng kinh ngạc. Hậu vệ Trương Tiến Anh vừa nhận tin bà qua đời ngay khi đặt chân đến Indonesia nhưng anh vẫn nén đau thương ở lại cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu mang tính sinh tử.

CLB Công An TP.HCM chiêu mộ tài năng U19 Bỉ Lenn-Minh Tran

Bên cạnh biến động tại đội tuyển quốc gia, thị trường chuyển nhượng V-League cũng chứng kiến bước đi đáng chú ý. Ngày 1/8, CLB Công An TP.HCM chính thức công bố hợp đồng với Lenn-Minh Tran nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027.

CLB Công An TP.HCM chiêu mộ thành công Lenn-Minh Tran. Ảnh: CLB Công An TP.HCM.

Hậu vệ trẻ mang hai dòng máu Việt - Bỉ từng trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu và có kinh nghiệm thi đấu cho U19 Bỉ. Sự bổ sung Lenn-Minh Tran được kỳ vọng sẽ tạo ra làn gió mới chất lượng cho hành lang cánh của đội bóng.

Cục diện ASEAN Cup 2026: Thái Lan chiếm ngôi đầu, Lào chia tay giải

Tại bảng B, Thái Lan thể hiện bản lĩnh bằng chiến thắng 2-0 trước Malaysia nhờ các pha lập công của Burapha và Poeiphimai. Kết quả này giúp Thái Lan cân bằng điểm số với Malaysia và vươn lên dẫn đầu nhờ thành tích đối đầu cùng hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Ở trận đấu còn lại, Philippines lội ngược dòng đánh bại Lào với tỷ số 4-1. Dù Damoth Thongkhamsavath ghi bàn mở tỷ số cho Lào ở phút thứ 7, tấm thẻ đỏ của Phetdavanh Somsanid đã khiến họ vỡ trận. Thua cả 3 trận, ĐT Lào trở thành đội bóng thứ hai bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 sau Timor-Leste.