ĐT Việt Nam lo lắng vì Nguyễn Tài Lộc, Nam Định chiêu mộ cựu trung vệ PSG Chấn thương của tiền đạo Nguyễn Tài Lộc khiến kế hoạch của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 bị ảnh hưởng, trong khi Nam Định gây sốc với bản hợp đồng từ lò PSG.

Trong bối cảnh chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 đang cận kề, ĐT Việt Nam vừa phải đón nhận một biến số không mong muốn từ đại bản doanh tại Chonburi, Thái Lan. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc, nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật, đã gặp vấn đề về sức khỏe ngay trong buổi tập chiều ngày 22/7.

Nỗi lo hàng công và quyết tâm bảo vệ ngôi vương

Chân sút 32 tuổi thuộc biên chế Ninh Bình đã không thể hoàn thành giáo án cùng các đồng đội do đau cổ chân. Theo ghi nhận, Nguyễn Tài Lộc phải chuyển sang tập riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế. Việc mức độ chấn thương chưa được xác định cụ thể đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng ra sân của anh trong trận mở màn.

Tài Lộc bất ngờ dính chấn thương. Ảnh: VFF.

Dù đối mặt với khó khăn về nhân sự, tinh thần của toàn đội vẫn đang ở mức cao. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, một trong những nhân tố từng đăng quang năm 2024, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Xuân Mạnh chia sẻ: "Được cùng đội tuyển bảo vệ chức vô địch là niềm tự hào. Toàn đội sẽ đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ thành quả đã giành được".

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Jose Pedro của Timor Leste cũng thừa nhận thực tế khắc nghiệt khi phải đối đầu với Việt Nam. Ông cho rằng khoảng cách hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là minh chứng rõ nhất cho sự chênh lệch trình độ giữa hai đội bóng tại bảng A.

Nam Định và Hà Nội FC tạo sóng trên thị trường chuyển nhượng

Trong khi ĐT Việt Nam tập trung cho giải đấu khu vực, thị trường chuyển nhượng V-League cũng đang chứng kiến những thương vụ "bom tấn". Đáng chú ý nhất là việc CLB Nam Định chiêu mộ thành công Felix Eboa Eboa, trung vệ sinh năm 1997 trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của PSG.

Eboa là tân binh chất lượng của Nam Định. Ảnh: CLB Nam Định.

Với chiều cao 1m86 và kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại Ligue 1, Ligue 2 (Pháp) trong màu áo EA Guingamp, Eboa được kỳ vọng sẽ là hòn đá tảng vững chắc cho hàng thủ đội bóng thành Nam. Trung vệ này cũng từng có 5 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Cameroon, mang đến đẳng cấp quốc tế cho giải đấu quốc nội.

Hà Nội FC cũng không hề kém cạnh khi công bố tân binh Andrew Jung. Tiền đạo người Pháp sinh năm 1997 sẽ khoác áo số 90, hứa hẹn tăng cường hỏa lực cho đội bóng Thủ đô sau khi họ chính thức chia tay tiền vệ kỳ cựu Đậu Văn Toàn. Bên cạnh đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chi đậm hơn 9 tỷ đồng để sở hữu chữ ký của Daniel Floro da Silva, người đã ghi 6 bàn thắng tại V-League mùa trước.

Những chuyển động mạnh mẽ về nhân sự này cho thấy tham vọng cực lớn của các câu lạc bộ trước thềm mùa giải 2026/2027, hứa hẹn một cuộc đua vô địch vô cùng kịch tính và hấp dẫn.