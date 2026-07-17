ĐT Việt Nam mất Đỗ Duy Mạnh tại AFF Cup 2026: Indonesia nhìn thấy cơ hội lật đổ Việc trung vệ Đỗ Duy Mạnh vắng mặt vì chấn thương đầu gối khiến hàng thủ Việt Nam suy yếu, tạo lợi thế tâm lý và chiến thuật cực lớn cho Indonesia tại bảng A.

Đội tuyển Việt Nam vừa nhận một tổn thất cực lớn ngay trước thềm chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup (ASEAN Cup) 2026. Trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh, một trong những chốt chặn đáng tin cậy nhất của hàng phòng ngự, đã chính thức phải nói lời chia tay giải đấu do tái phát chấn thương đầu gối. Sự vắng mặt này không chỉ là bài toán nhân sự nan giải cho HLV Kim Sang-sik mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Indonesia.

Sự thiếu vắng của Duy Mạnh để lại khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Indonesia và 'món quà' bất ngờ từ hàng thủ Việt Nam

Ngay sau khi thông tin Duy Mạnh rút lui được xác nhận, truyền thông Indonesia đã nhanh chóng nắm bắt và coi đây là một lợi thế mang tính bước ngoặt. Tờ Bola, một trong những trang tin thể thao hàng đầu xứ Vạn đảo, đã giật tít đầy phấn khích về tình hình lực lượng của đối thủ trực tiếp tại bảng A.

"Tin vui cho tuyển Indonesia, hậu vệ hàng đầu của Việt Nam xác nhận sẽ vắng mặt tại AFF Cup," tờ Bola bình luận. Theo phân tích của giới chuyên môn Indonesia, việc mất đi một cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc dày dặn và khả năng đọc tình huống tốt như Duy Mạnh sẽ khiến hệ thống phòng ngự của "Những chiến binh Sao vàng" trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cuộc khủng hoảng nhân sự nơi tuyến dưới

Nỗi lo của HLV Kim Sang-sik không chỉ dừng lại ở vị trí của Duy Mạnh. Trước đó, hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng đã phải rút lui vì chấn thương, đẩy hàng thủ Việt Nam vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Việc mất đi hai lựa chọn chất lượng cùng lúc khiến chiều sâu đội hình của nhà đương kim vô địch bị sứt mẻ nghiêm trọng trước khi bước vào giải đấu khắc nghiệt.

Truyền thông Indonesia đánh giá đây là thời cơ "vàng" để Tim Garuda bứt phá. Tại bảng A, ngoài Việt Nam, các đối thủ còn lại như Singapore, Campuchia và Timor Leste được đánh giá thấp hơn đáng kể. Do đó, trận đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Indonesia sẽ quyết định ngôi đầu bảng, và việc đối thủ mất trụ cột là kịch bản không thể tốt hơn cho thầy trò HLV bên phía Indonesia.

Tham vọng soán ngôi của bóng đá xứ Vạn đảo

Dù đã có tới 6 lần lọt vào trận chung kết trong lịch sử giải đấu, Indonesia vẫn chưa một lần được chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá. Trong khi đó, Việt Nam đang bước vào giải với vị thế của nhà đương kim vô địch và là rào cản lớn nhất trên con đường chinh phục đỉnh cao của Indonesia.

Mục tiêu của bóng đá Indonesia tại AFF Cup 2026 rất rõ ràng: Soán ngôi ĐT Việt Nam để lần đầu tiên lên ngôi vương Đông Nam Á. Sự tự tin của họ đang lên cao khi nhìn thấy những lỗ hổng xuất hiện trong đội hình của đối thủ truyền kiếp.

Lịch trình chuẩn bị cuối cùng

Để khỏa lấp những khoảng trống nơi hàng thủ và rà soát lại lối chơi, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu tổng duyệt cuối cùng gặp Myanmar vào ngày 18/7. Đây là cơ hội cuối cùng để HLV Kim Sang-sik tìm ra những phương án thay thế xứng đáng trước khi chính thức bước vào hành trình AFF Cup vào ngày 24/7 tới. Sự ứng biến chiến thuật trong giai đoạn này sẽ quyết định khả năng đứng vững của hàng phòng ngự Việt Nam trước sức ép từ những đối thủ đang khao khát lật đổ như Indonesia.