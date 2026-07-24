ĐT Việt Nam mở màn ASEAN Cup 2026: Lựa chọn nhân sự và phép tính của HLV Kim Sang Sik ĐT Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste với bộ khung tối ưu, sẵn sàng kích hoạt các phương án thay thế chất lượng.

Bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chạm trán Timor Leste ở trận ra quân với mục tiêu không dừng lại ở 3 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới một màn trình diễn thuyết phục nhằm thiết lập nhịp độ chơi bóng và tạo đà tâm lý vững chắc cho hành trình chinh phục danh hiệu khu vực.

ĐT Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Xử lý biến số nhân sự và bài toán chiều sâu

Ngay trước thời điểm khởi tranh, ban huấn luyện ĐT Việt Nam phải đối mặt với những điều chỉnh nhỏ về lực lượng. Thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc vắng mặt trong buổi tập chiến thuật quan trọng cuối cùng để tập luyện theo giáo án thể lực riêng tại khách sạn. Dù vậy, tình huống này không làm xáo trộn quá nhiều kế hoạch vận hành của HLV Kim Sang Sik khi ông nắm trong tay lực lượng 23 cầu thủ đạt trạng thái sẵn sàng cao.

Ở vị trí gác đền, thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang là phương án thay thế hoàn toàn tin cậy nhờ phản xạ nhanh và khả năng làm chủ không gian vòng cấm. Trên hàng công, sự vắng mặt của Tài Lộc mở ra cơ hội xuất phát cho chân sút trẻ Đình Bắc. Tốc độ và khả năng leo biên đột biến của Đình Bắc hứa hẹn tạo ra áp lực liên tục lên hệ thống phòng ngự lùi sâu của Timor Leste.

Đình Bắc sẽ đá chính trước Timor Leste? Ảnh: VFF.

Bộ khung chiến thuật từ đà thắng Myanmar 4-0

Màn trình diễn thăng hoa trong trận giao hữu đè bẹp Myanmar với tỷ số 4-0 trước giải đấu đã cung cấp cấu trúc chiến thuật chuẩn mực cho HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin vào trục xương sống gồm Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức để duy trì tính liên lạc và khả năng kiểm soát tuyến giữa.

Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ nhập tịch đóng vai trò then chốt trong việc gia tăng sức mạnh tranh chấp và tính đa dạng trong các đợt lên bóng. Sự kết hợp giữa Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên giúp ĐT Việt Nam duy trì áp lực tầm cao, đồng thời tối ưu hóa các tình huống dứt điểm trong khu vực 16m50.

Lợi thế lịch thi đấu và sơ đồ xuất phát dự kiến

Trận mở màn đóng vai trò bản lề cho toàn bộ chiến dịch. Việc tung ra sân cấu trúc đội hình mạnh nhất giúp ĐT Việt Nam hướng tới một chiến thắng với hiệu số bàn thắng bại đắt giá, tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng đấu.

Lịch thi đấu cũng mang lại điểm tựa lớn cho đại diện Việt Nam. Sau trận gặp Timor Leste, toàn đội có trọn vẹn 7 ngày nghỉ trước khi tiếp đón Singapore trên sân nhà. Quỹ thời gian hồi phục lý tưởng này cho phép các cầu thủ thi đấu với cường độ tối đa mà không phải tính toán quá nhiều về việc xoay tua thể lực.