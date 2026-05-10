ĐT Việt Nam rơi vào bảng tử thần tại Asian Cup 2027: Thách thức lớn từ Hàn Quốc và UAE Lá thăm may rủi đưa tuyển Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc và UAE tại Asian Cup 2027, dấy lên nhiều lo ngại về khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra rạng sáng 10/5 tại Riyadh, Saudi Arabia đã mang đến thử thách cực đại cho bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam chính thức rơi vào bảng E, nơi có sự hiện diện của hai thế lực hàng đầu châu Á là Hàn Quốc và UAE, cùng đội thắng trong cặp play-off giữa Yemen và Lebanon.

Kịch bản bảng đấu khốc liệt nhất giải đấu

Việc nằm chung bảng với những đối thủ có đẳng cấp vượt trội khiến giới chuyên môn nhận định đây là bảng đấu 'tử thần', tương tự như bảng F - nơi có sự góp mặt của Nhật Bản, Qatar, Thái Lan và Indonesia. Đây là bài toán khó cho mục tiêu vượt qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam trên hành trình châu lục sắp tới.

ĐT Việt Nam sẽ chạm trán những đối thủ mạnh.

Phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Đông Nam Á

Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, cộng đồng người hâm mộ bóng đá khu vực đã bày tỏ sự lo ngại đáng kể. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng trình độ của Hàn Quốc và UAE đang ở một đẳng cấp khác biệt so với Việt Nam. Một tài khoản bình luận thẳng thắn: "Vào bảng tử thần, Việt Nam dễ sớm bị loại".

Dẫu vậy, vẫn xuất hiện những góc nhìn tích cực. Nhiều cổ động viên kỳ vọng vào làn gió mới từ các cầu thủ nhập tịch như tiền đạo Nguyễn Xuân Son, tin rằng họ sẽ là nhân tố giúp đội tuyển tạo nên bất ngờ. Mục tiêu thiết thực nhất được đặt ra là cạnh tranh vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé vào vòng knock-out.

Phân tích tương quan lực lượng và thống kê đối đầu

Thực tế, các con số thống kê lịch sử đang nghiêng hẳn về phía các đối thủ của Việt Nam. Đội tuyển Hàn Quốc duy trì sự áp đảo khi toàn thắng trong 2 lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2006, trong đó có chiến thắng đậm 6-0 vào tháng 10/2023. Đây là minh chứng rõ nét cho sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật và thể chất.

Đối với UAE, dù Việt Nam từng tạo nên cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 tại vòng loại World Cup 2022 vào năm 2019, nhưng nhìn tổng thể, chúng ta vẫn lép vế. Sau 8 lần đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam chỉ thắng 2, hòa 1 và để thua tới 5 trận trước đại diện Tây Á.

Theo thể thức thi đấu diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng 16 đội. Dù rơi vào bảng đấu khó, cơ hội vẫn mở ra nếu đội quân của HLV Kim Sang-sik duy trì được phong độ ổn định và tận dụng tối đa những khoảnh khắc bùng nổ của các cá nhân.