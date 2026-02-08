ĐT Việt Nam thay đổi diện mạo nhờ dàn sao nhập tịch trước trận gặp Malaysia Trước thềm trận quyết đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam hứa hẹn lột xác với sự góp mặt của các nhân tố nhập tịch chất lượng như Đỗ Phi Long và Đỗ Hoàng Hên.

Vào cuối tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tái đấu mang tính chất quyết định với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Sau thất bại 0-4 ở lượt đi hồi tháng 6/2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với thử thách cực lớn về mặt điểm số và hiệu số bàn thắng bại.

Hiện tại, Việt Nam đang có 12 điểm, kém Malaysia 3 điểm và thua xa về hiệu số (+6 so với +14). Nhiệm vụ giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn vào ngày 31/3 là một bài toán nan giải nếu chỉ dựa vào bộ khung cũ. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của hàng loạt nhân tố nhập tịch chất lượng được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho "Những chiến binh sao vàng".

Gia cố hàng thủ: Chiều cao 1m95 và cuộc chiến trong khung gỗ

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở hàng phòng ngự là sự góp mặt của trung vệ Đỗ Phi Long (tên gốc Gustavo Sant'Ana). Cầu thủ gốc Brazil này đã chính thức trở thành công dân Việt Nam từ cuối năm 2025. Với chiều cao lý tưởng 1,95m cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn tại V-League, Đỗ Phi Long được xem là giải pháp tối ưu cho các tình huống bóng bổng và tăng cường chất thép trước sức mạnh thể chất của đối thủ.

Đỗ Phi Long sẽ giúp hàng thủ ĐT Việt Nam thêm vững chãi.

Bên cạnh đó, vị trí "người gác đền" cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt. Patrik Lê Giang, thủ môn vừa nhận quyết định nhập tịch vào ngày 28/1/2026, sẽ là đối trọng xứng tầm với Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm. Sự xuất hiện của thủ thành sinh năm 1992, người trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, giúp HLV Kim Sang-sik có thêm sự an tâm tuyệt đối ở vị trí chốt chặn cuối cùng.

Sức sáng tạo từ Đỗ Hoàng Hên và kỳ vọng hàng công

Không chỉ gia cố hàng thủ, tuyển Việt Nam còn đón nhận tín hiệu tích cực từ mặt trận tấn công. Tiền vệ Hendrio, nay là Đỗ Hoàng Hên, đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để sẵn sàng cống hiến. Trong màu áo CLB Hà Nội, Hoàng Hên đã chứng minh giá trị với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 7 trận đấu. Sự khéo léo và tư duy chiến thuật của tiền vệ 31 tuổi này được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến trước lối chơi áp sát của Malaysia.

Đỗ Hoàng Hên là bổ sung chất lượng cho hàng công ĐT Việt Nam.

Ngoài ra, trường hợp của Geovane Magno (CLB Ninh Bình) cũng đang được gấp rút hoàn tất. Ngôi sao này vừa khẳng định đẳng cấp bằng cú sút phạt thành bàn từ cự ly hơn 20m vào lưới HAGL tại vòng 13 V-League. Nếu kịp góp mặt, Geovane cùng với Nguyễn Xuân Son (người đang thăng hoa tại Shopee Cup) sẽ tạo nên một hàng công cực kỳ đáng gờm cho ĐT Việt Nam.

Biến số từ CAS và cơ hội tự quyết

Trong khi tuyển Việt Nam đang tích cực nâng cấp đội hình, truyền thông Malaysia đã bắt đầu bày tỏ sự lo ngại. Tuy nhiên, rắc rối lớn hơn của "Harimau Malaya" lại nằm ở phán quyết sắp tới của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Dự kiến vào ngày 26/2, CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về cáo buộc Malaysia nhập tịch sai quy định.

Nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thua kiện và bị trừ 6 điểm, cục diện bảng F sẽ đảo chiều hoàn toàn. Khi đó, Việt Nam sẽ nghiễm nhiên giành vé đến Ả Rập Saudi năm 2027 bất chấp kết quả trận đấu cuối. Dù vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, thầy trò HLV Kim Sang-sik rõ ràng đang hướng tới mục tiêu tự định đoạt số phận bằng một chiến thắng thuyết phục trên sân cỏ.