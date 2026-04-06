ĐT Việt Nam và chuỗi 17 trận bất bại: Cần bước ra khỏi vùng an toàn Đông Nam Á Dù sở hữu mạch 17 trận bất bại ấn tượng, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với nguy cơ tụt hậu về cường độ thi đấu nếu không sớm tìm kiếm những quân xanh đẳng cấp châu lục.

Chuỗi 17 trận bất bại của ĐT Việt Nam là một thành tựu về con số nhưng lại tiềm ẩn rủi ro về chuyên môn khi phần lớn đối thủ thuộc nhóm dưới châu Á, đòi hỏi một sự thay đổi chiến lược để hướng tới Asian Cup 2027.

Việt Nam đang có chuỗi 17 trận bất bại

Nghịch lý từ những chiến thắng dễ dàng

Nhìn vào bảng thành tích của thầy trò HLV Kim Sang-sik, có thể thấy một sự thật hiển nhiên: đa số các đối thủ đều nằm ở vùng trũng của bản đồ bóng đá. Những chiến thắng trước Lào, Nepal, Bangladesh hay Campuchia có thể giúp đội tuyển tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng lại thiếu đi giá trị về mặt kiểm chứng năng lực đỉnh cao.

Khi đối thủ chỉ biết co cụm phòng ngự và thiếu tính đột biến, các lỗ hổng trong hệ thống vận hành của ĐT Việt Nam rất khó lộ diện. Việc duy trì sự thống trị quá lâu trong môi trường Đông Nam Á và Nam Á đang tạo ra một "sức ì" nhất định. Nhịp độ chơi bóng và cường độ va chạm trong những trận đấu này thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn của các đội tuyển hàng đầu châu lục.

Bài học từ những thất bại đắt giá trong quá khứ

Nhìn lại giai đoạn năm 2023, bóng đá Việt Nam từng dũng cảm đối đầu với những "gã khổng lồ" như Hàn Quốc, Uzbekistan hay Nga. Dù phải nhận những kết quả thua đậm, nhưng đó lại là những trải nghiệm vô giá cho các tuyển thủ. Việc đối mặt với những ngôi sao đẳng cấp thế giới buộc các cầu thủ phải đẩy bản thân tới giới hạn cao nhất về cả thể lực lẫn tư duy chiến thuật.

Chính những trận thua "vỡ mặt" trước các đối thủ hàng đầu như Nhật Bản hay Hàn Quốc đã tôi luyện nên bản lĩnh cho thế hệ của Quang Hải hay Quế Ngọc Hải. Nếu chỉ dừng lại ở việc thi đấu với các đội hạng 150 thế giới, cầu thủ rất dễ rơi vào trạng thái tự mãn và mất đi sự nhạy bén cần thiết khi bước ra sân chơi lớn như Asian Cup.

ĐT Việt Nam cần những đối thủ giao hữu chất lượng hơn

Chiến lược nâng tầm hướng tới Asian Cup 2027

Hiện tại, với 100% quân số thi đấu trong nước tại V-League – giải đấu vẫn còn hạn chế về cường độ – việc tìm kiếm các đối thủ giao hữu chất lượng là con đường duy nhất để nâng cấp đội tuyển. Những nhân tố Việt kiều hay nhập tịch chỉ là giải pháp bổ sung, đẳng cấp thực sự của một đội bóng phải được xây dựng qua sự va chạm thường xuyên với các nền bóng đá tiên tiến.

Năm 2026 sẽ là thời điểm bản lề để HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thực hiện những cuộc chuyển dịch mạnh mẽ. Thay vì những trận thắng tưng bừng trước các đội nhược tiểu, ĐT Việt Nam cần sớm lên kế hoạch kết nối với các đối thủ thuộc tốp 50-80 thế giới.

Asian Cup 2027 sẽ không có chỗ cho sự bỡ ngỡ. Nếu không sớm làm quen với áp lực nghẹt thở từ những "quân xanh" xứng tầm, đội tuyển sẽ rất dễ bị ngợp khi đối đầu với những cường quốc như Iran, Nhật Bản hay Qatar. Đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần chấp nhận những trận hòa hoặc thua trước các đối thủ mạnh để đổi lấy sự tiến bộ bền vững thay vì mãi vẫy vùng trong vùng an toàn.