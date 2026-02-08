ĐT Việt Nam và "vũ khí" 7 cầu thủ nhập tịch: Truyền thông Malaysia e ngại trước ngày tái đấu Với sự xuất hiện của dàn sao nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son, Patrik Lê Giang và Đỗ Hoàng Hên, ĐT Việt Nam đang tạo ra áp lực tâm lý cực lớn lên Malaysia trước thềm vòng loại Asian Cup 2027.

Trận tái đấu quyết định giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới đang trở thành tâm điểm của truyền thông khu vực. Kênh Astro Arena của Malaysia mới đây đã đưa ra những nhận định thận trọng về sức mạnh của đoàn quân HLV Kim Sang-sik, đặc biệt là khi đội hình dự kiến có sự phục vụ của dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu.

Dàn sao nhập tịch nâng tầm đội hình Việt Nam

Theo phân tích từ Astro Arena, HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay một tập thể có chiều sâu vượt trội. Bên cạnh sự chắc chắn của thủ thành Nguyễn Filip và phong độ rực sáng của tiền đạo Nguyễn Xuân Son – người hùng vừa góp công lớn giúp Việt Nam đăng quang AFF Cup 2024, danh sách này dự kiến sẽ được bổ sung thêm 5 gương mặt mới chất lượng.

Đỗ Hoàng Hên là một trong những "tân binh" nhập tịch đáng chú ý của ĐT Việt Nam. Ảnh: Facebook nhân vật

Đáng chú ý nhất trong nhóm tân binh là thủ môn Patrik Lê Giang, người mang hai dòng máu Việt Nam và Slovakia. Bên cạnh đó là các trụ cột ngoại binh đã khẳng định đẳng cấp tại V-League như Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên), Gustavo Sant'Ana (Đỗ Phi Long), cùng bộ đôi Janclesio Almeida và Geovane Magno. Những cầu thủ gốc Brazil này đều đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam trên 5 năm, đáp ứng đầy đủ các quy định khắt khe từ FIFA.

Ưu thế về kinh nghiệm và phong độ

Truyền thông Malaysia nhấn mạnh rằng nhóm cầu thủ nhập tịch mới của đội tuyển Việt Nam đều đang ở độ tuổi từ 31 đến 33, giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và kinh nghiệm thực chiến tại V-League sẽ là nguồn lực quan trọng để nâng tầm "Những chiến binh sao vàng".

Giới chuyên môn dự đoán HLV Kim Sang-sik sẽ ưu tiên sử dụng Patrik Lê Giang và Đỗ Hoàng Hên ngay trong đợt FIFA Days tháng 3. Các nhân tố còn lại sẽ được triệu tập dựa trên tiến độ hoàn tất thủ tục pháp lý. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm rất lớn của bóng đá Việt Nam cho mục tiêu châu lục.

Cục diện bảng F: Cuộc đua giành ngôi đầu

Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia hiện vẫn đang nắm lợi thế dẫn đầu, tuy nhiên khoảng cách với Việt Nam là không quá lớn. Để chiếm ưu thế, thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải hướng đến một chiến thắng thuyết phục trong trận đối đầu trực tiếp sắp tới.

Hạng Đội tuyển Điểm Hiệu số 1 Malaysia 15 +14 2 Việt Nam 12 +6

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là lật ngược thế cờ để giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng, trong bối cảnh đối thủ Malaysia cũng đang phải đối mặt với những áp lực riêng, bao gồm cả những nghi vấn về sai phạm nhập tịch có thể dẫn đến việc bị xử thua. Trận đấu vào cuối tháng 3 chắc chắn sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội tuyển.