ĐT Việt Nam xây 'hàng công nguyên tử' và cuộc thanh lọc lực lượng lịch sử tại CLB Hải Phòng HLV Kim Sang-sik đang sở hữu dàn hỏa lực biến ảo với sự kết hợp giữa các ngôi sao nhập tịch và tài năng trẻ, trong khi Hải Phòng gây sốc khi chia tay 12 trụ cột.

Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những chuyển dịch mang tính bước ngoặt, từ kế hoạch nhân sự của đội tuyển quốc gia cho đến cuộc đại tu đội hình tại các câu lạc bộ V-League. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào hàng công đầy hứa hẹn của HLV Kim Sang-sik và biến động dữ dội tại sân Lạch Tray sau một mùa giải đầy cảm xúc.

Hàng công ĐT Việt Nam: Sự giao thoa giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Hướng tới chiến dịch ASEAN Championship 2026, HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay những quân bài tấn công có khả năng tạo đột biến cực cao. Sự kết hợp giữa những cái tên nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và dàn nội binh chất lượng như Nguyễn Đình Bắc, Phạm Gia Hưng hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho "Những chiến binh Sao Vàng".

Đình Bắc là nhân tố thú vị trên hàng công ĐT Việt Nam.

Đáng chú ý, truyền thông Hàn Quốc, cụ thể là tờ Ajunews, đã dành sự quan tâm đặc biệt đến làn sóng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều của đội tuyển Việt Nam. Với 5 cái tên trải đều các tuyến như Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa hay Nguyễn Tài Lộc, ĐT Việt Nam không chỉ gia tăng về thể chất mà còn bổ sung đáng kể tư duy chơi bóng hiện đại, giúp lối chơi trở nên biến ảo và khó lường hơn.

Tầm nhìn chiến lược: Canh bạc Asiad và lợi thế sân nhà

Trong một quyết định mang tính dài hơi, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác định cử đội tuyển U21 tham dự Asiad 20 tại Nhật Bản thay vì lứa U23. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm trui rèn lực lượng cho mục tiêu đoạt vé dự Olympic 2028 và cạnh tranh tại SEA Games 34. Việc chấp nhận đầu tư cho lứa trẻ ở những sân chơi lớn cho thấy sự thay đổi trong tư duy làm bóng đá đỉnh cao.

Bên cạnh đó, U20 Việt Nam cũng nhận được cú hích lớn khi sân vận động Việt Trì, Phú Thọ chính thức được chọn làm nơi đăng cai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là lợi thế không thể chối cãi để thầy trò HLV trưởng hiện thực hóa mục tiêu giành vé đến Trung Quốc.

Cơn địa chấn tại Lạch Tray: Hải Phòng chia tay 12 cầu thủ

Tại cấp độ câu lạc bộ, CLB Hải Phòng vừa tạo nên một cú sốc lớn khi thông báo chia tay HLV Chu Đình Nghiêm cùng 12 cầu thủ ngay sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Đây được xem là cuộc thanh lọc lực lượng quy mô nhất trong lịch sử đội bóng đất Cảng những năm gần đây.

Loạt cầu thủ phải rời Hải Phòng.

Danh sách rời đi bao gồm những trụ cột quan trọng như Triệu Việt Hưng, Bùi Tiến Dụng và Đàm Tiến Dũng. Đặc biệt, đội bóng cũng quyết định làm mới hoàn toàn ngoại binh khi chỉ giữ lại tiền đạo Joel Tagueu, trong khi những Luiz Antonio, Fletcher và Lupeta đều phải tìm bến đỗ mới. Sự ra đi của HLV Chu Đình Nghiêm – người đã đặt dấu ấn đậm nét vào lối chơi ban bật đẹp mắt của Hải Phòng – đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và mở ra một chương mới đầy thách thức tại Lạch Tray.

Dấu ấn của những nhà cầm quân bản lĩnh

Trái ngược với sự biến động ở Hải Phòng, hai đội bóng tại TP.HCM và Hà Nội lại đang tận hưởng niềm vui chiến thắng. HLV Phùng Thanh Phương đã tạo nên kỳ tích khi đưa CA TP.HCM lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia sau 25 năm chờ đợi. Vị chiến lược gia này thừa nhận kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu của ban huấn luyện.

Trong khi đó, Alexandre Polking một lần nữa khẳng định đẳng cấp khi đưa Công an Hà Nội lên ngôi vương V-League 2025/26. Ông nhấn mạnh rằng sự ổn định và khả năng vượt qua áp lực nghẹt thở ở những vòng đấu cuối chính là chìa khóa then chốt giúp đội bóng của ông bảo vệ thành công vị thế dẫn đầu. Những chuyển động này hứa hẹn một mùa giải mới đầy kịch tính và khó đoán của bóng đá nội.