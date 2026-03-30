Dự án 150: Đội hình siêu cường đưa Manchester United trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh năm 2028

Đã 13 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Manchester United nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh dưới triều đại Sir Alex Ferguson vào năm 2013. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tập đoàn INEOS cùng Giám đốc điều hành Omar Berrada đang thắp lên hy vọng về một kỷ nguyên mới. Chiến lược mang tên "Dự án 150" được vạch ra với mục tiêu tối thượng: đưa Quỷ đỏ trở lại đỉnh cao xứ sở sương mù vào đúng dịp kỷ niệm 150 năm thành lập câu lạc bộ (năm 2028).

MU có thể chinh phục danh hiệu như dự án 150?

Tín hiệu tích cực dưới thời Michael Carrick

Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, Manchester United đang dần tìm lại bản sắc chơi bóng. Những thay đổi về mặt nhân sự và chiến thuật đã mang lại những tín hiệu lạc quan. Để hiện thực hóa giấc mơ vô địch vào năm 2028, đội hình của Quỷ đỏ cần sự kết hợp hoàn hảo giữa những bản hợp đồng chiến lược từ INEOS và các tài năng từ lò đào tạo Carrington.

Hàng phòng ngự: Sự kế thừa và đẳng cấp

Vị trí người gác đền trong tương lai gần như đã có chủ nhân xứng đáng là Senne Lammens. Thủ thành người Bỉ, bản hợp đồng thành công nhất của INEOS cho đến nay, đã chứng minh năng lực vượt trội trong mùa giải ra mắt 2025/26. Đến năm 2028, ở tuổi 23, Lammens sẽ bước vào độ chín của sự nghiệp để trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho hàng thủ.

Ở hai hành lang cánh, Jon Aramburu từ Real Sociedad đang là mục tiêu hàng đầu nhờ tốc độ và thể hình lý tưởng, hứa hẹn sẽ thay thế xứng đáng cho Diogo Dalot. Phía đối diện, Lewis Hall từ Newcastle United được quy hoạch để kế thừa vị trí của Luke Shaw, người sẽ bước sang tuổi 32 vào năm 2028.

Trái tim của hàng thủ vẫn sẽ là bộ đôi Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez. Ở tuổi 28, De Ligt sẽ là thủ lĩnh thực sự nhờ đẳng cấp thế giới, trong khi Martinez mang lại kinh nghiệm và khả năng phát động tấn công sắc bén, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo trước sức ép từ các đối thủ lớn.

Tuyến giữa: Trái tim Kobbie Mainoo và thủ lĩnh Bruno Fernandes

Hàng tiền vệ của Manchester United vào năm 2028 dự kiến sẽ là sự hòa quyện giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Kobbie Mainoo, "viên ngọc quý" đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Carrick, được kỳ vọng sẽ trở thành tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới ở tuổi 22. Bên cạnh anh, Sandro Tonali là mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm để thay thế Casemiro, mang lại khả năng đánh chặn và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Bruno và Mainoo vẫn là trụ cột của MU.

Đóng vai trò hộ công và dẫn dắt lối chơi vẫn là đội trưởng Bruno Fernandes. Dù bước sang tuổi 33, kinh nghiệm dày dạn cùng khát khao mãnh liệt giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ là nguồn cảm hứng cho toàn đội trong chiến dịch đặc biệt này.

Hàng công: Sức trẻ bùng nổ

Trên hàng công, Benjamin Sesko sẽ là mũi nhọn chủ lực. Đến năm 2028, tiền đạo này sẽ 24 tuổi và được kỳ vọng đạt tới đẳng cấp của một sát thủ vòng cấm hàng đầu. Hỗ trợ cho anh ở hành lang phải là Bryan Mbeumo, chân sút chủ lực trong những mùa giải gần đây.

Điểm nhấn thú vị nhất chính là sự xuất hiện của tài năng trẻ JJ Gabriel ở hành lang trái. Thần đồng của lò Carrington dự kiến sẽ có bước đột phá thần tốc lên đội một. Dù mới 18 tuổi vào năm 2028, Gabriel sở hữu kỹ thuật và sự đột biến đủ để cạnh tranh suất đá chính với các đàn anh như Matheus Cunha, tạo nên một hàng công vừa giàu sức mạnh vừa đầy tính sáng tạo.

Với sự đầu tư bài bản từ INEOS và lộ trình phát triển rõ ràng của "Dự án 150", Manchester United đang tự tin hướng tới việc chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài hơn một thập kỷ.