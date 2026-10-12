Dự án điện thoại NexPhone chạy ba hệ điều hành hoãn mở bán sang tháng 3 năm 2027 vì lỗi anten NexPhone buộc phải lùi thời điểm giao hàng sang tháng 3/2027 do sự cố nhiễu anten và khủng hoảng RAM, dù vừa nâng cấp tính năng desktop trên Android 17.

NexPhone, dự án điện thoại thông minh từng gây chú ý lớn khi công bố khả năng vận hành đồng thời ba hệ điều hành gồm Android, Linux và Windows 11, đã chính thức thông báo hoãn lịch giao hàng tới người dùng. Theo lộ trình mới nhất từ đội ngũ phát triển, thời điểm bàn giao thiết bị được lùi sang tháng 3 năm 2027, thay vì mở bán trong năm nay như kế hoạch công bố hồi tháng 1.

Thách thức phần cứng: Sự cố nhiễu anten và áp lực nguồn cung RAM

Nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi buộc nhà sản xuất phải dời lịch trình là hiện tượng nhiễu sóng anten. Khi phát hiện lỗi trong quá trình thử nghiệm, đội ngũ kỹ thuật buộc phải can thiệp trực tiếp vào cấu trúc phần cứng. Quá trình này đòi hỏi việc thiết kế lại toàn bộ bảng mạch anten, chế tạo các mẫu thiết bị thử nghiệm mới và tiến hành kiểm định độ ổn định kết nối trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

NexPhone có thể chạy 3 hệ điều hành là Android, Linux và Windows

Bên cạnh yêu cầu tinh chỉnh chất lượng gia công, dự án còn chịu tác động nặng nề từ cuộc khủng hoảng bộ nhớ RAM trên quy mô toàn cầu. Làn sóng thu mua linh kiện từ các doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đã dẫn đến sự khan hiếm nguồn cung diện rộng, đẩy chi phí bộ nhớ tăng cao và tạo thêm rào cản lớn cho quá trình hoàn thiện thiết bị thương mại.

Bước tiến phần mềm: Chuyển lên Android 17 và hoàn thiện giao diện desktop

Mặc dù phần cứng gặp trở ngại, tiến độ phát triển phần mềm của NexPhone vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng. Nhóm kỹ sư đã quyết định chuyển nền tảng xuất xưởng lên hệ điều hành Android 17, thay vì dừng lại ở phiên bản Android 16 như dự kiến ban đầu.

Đáng chú ý, chế độ máy tính (desktop mode) trên thiết bị đã nhận được hàng loạt cải tiến nhằm tối ưu hóa trải nghiệm làm việc thực tế:

Quản lý màn hình chính: Cho phép lưu trữ trực tiếp các tệp tin và thư mục dữ liệu ngay trên desktop, thay vì chỉ giới hạn ở việc đặt các biểu tượng lối tắt (shortcut).

Cho phép lưu trữ trực tiếp các tệp tin và thư mục dữ liệu ngay trên desktop, thay vì chỉ giới hạn ở việc đặt các biểu tượng lối tắt (shortcut). Bổ sung thùng rác (recycle bin): Hỗ trợ khôi phục hoặc xóa dữ liệu tạm thời tương tự môi trường hệ điều hành máy tính truyền thống.

Hỗ trợ khôi phục hoặc xóa dữ liệu tạm thời tương tự môi trường hệ điều hành máy tính truyền thống. Trình quản lý tệp hai ngăn: Giao diện dual-pane view giúp việc duyệt dữ liệu, sao chép và di chuyển tập tin giữa thư mục nguồn và đích trở nên trực quan, liền mạch.

NexPhone bị hoãn giao hàng cho đến đầu năm sau

Hiện trạng tích hợp hệ điều hành Windows 11 và Debian Linux

Về khả năng hỗ trợ Windows 11 và Linux, nhóm phát triển hiện chưa đưa ra thời điểm hoàn tất chi tiết. Dẫu vậy, các kỹ sư xác nhận vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống trình điều khiển (driver) tương thích cho nền tảng Windows, đồng thời tối ưu hóa bản phân phối Debian Linux để vận hành ổn định trong môi trường Android.

Việc phát triển một mẫu điện thoại hỗ trợ chính thức nhiều hệ điều hành cùng lúc vốn là bài toán công nghệ phức tạp và hiếm thấy trên thị trường di động. Dù quyết định dời ngày mở bán sang tháng 3/2027 khiến cộng đồng công nghệ phải chờ đợi lâu hơn, việc xử lý dứt điểm các xung đột phần cứng và tối ưu hóa hệ thống driver là bước đi bắt buộc để đảm bảo sản phẩm đạt độ hoàn thiện cao nhất khi đến tay người dùng.