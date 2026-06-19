Dự án Rassvet: Giải mã chiến lược Internet vệ tinh của Nga nhằm đối trọng Starlink Dự án Rassvet do Bureau 1440 phát triển sử dụng quỹ đạo thấp (LEO) và công nghệ laser liên kết vệ tinh để cung cấp Internet tốc độ cao, giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng mặt đất.

Trong cuộc đua giành quyền kiểm soát hạ tầng Internet không gian, Nga đang tăng tốc với dự án Rassvet. Đây là hệ thống vệ tinh được phát triển bởi Bureau 1440 với mục tiêu xây dựng một mạng lưới viễn thông toàn cầu, có khả năng cạnh tranh trực tiếp với hệ thống Starlink của SpaceX.

Tối ưu hóa độ trễ nhờ mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp

Tương tự như mô hình thành công của SpaceX, dự án Rassvet lựa chọn triển khai các vệ tinh ở quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO). Các vệ tinh này được đặt ở độ cao từ vài trăm đến hơn một nghìn kilomet so với bề mặt hành tinh. So với các vệ tinh địa tĩnh truyền thống nằm ở độ cao khoảng 35.786 km, khoảng cách ngắn hơn đáng kể giúp giảm thiểu thời gian truyền tín hiệu.

Lợi thế lớn nhất của phương án này chính là việc giảm độ trễ (latency) xuống mức cực thấp. Các cuộc thử nghiệm thực tế cho thấy độ trễ chỉ ở mức vài chục mili giây, giúp trải nghiệm kết nối tiệm cận với các dịch vụ Internet cáp quang mặt đất, đáp ứng tốt các nhu cầu từ làm việc trực tuyến đến giải trí tốc độ cao.

Vệ tinh Rassvet của Nga trên quỹ đạo. Ảnh: Bureau 1440

Kiến trúc 5G và công nghệ liên kết laser đột phá

Nền tảng kỹ thuật của Rassvet tập trung vào khả năng truyền dữ liệu băng thông rộng. Từ thế hệ Rassvet-1 đến phiên bản nâng cấp Rassvet-2, hệ thống đã ghi nhận tốc độ tải xuống đạt khoảng 48 Mbps. Một điểm nhấn quan trọng là việc tích hợp trực tiếp kiến trúc mạng 5G lên hệ thống viễn thông vệ tinh. Điều này cho phép truyền dữ liệu tới các thiết bị mặt đất thông qua giao thức vô tuyến tiêu chuẩn, loại bỏ các lớp chuyển đổi trung gian phức tạp.

Đặc biệt, Rassvet được trang bị công nghệ liên kết liên vệ tinh bằng tia laser (Inter-satellite laser links). Đây được coi là "chìa khóa" để tối ưu hóa lộ trình truyền tải. Thay vì phải liên tục gửi tín hiệu xuống các trạm trung chuyển mặt đất, các vệ tinh có thể trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhau ngay trong không gian.

Cơ chế này tạo ra một mạng lưới Internet khép kín trong vũ trụ, giúp:

Tăng cường tính bảo mật cho luồng dữ liệu.

Giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trạm thu phát mặt đất.

Hạn chế rủi ro từ các rào cản địa lý hoặc biến động tại các trạm điều khiển.

Chòm sao vệ tinh Rassvet - 'Starlink phiên bản Nga'. Ảnh: Topwar

Những thách thức kỹ thuật và lộ trình phát triển

Dù đạt được nhiều bước tiến, dự án vẫn đối mặt với những bài toán khó về vận hành. Trong các cụm vệ tinh đầu tiên, một số báo cáo ghi nhận hiện tượng mất tín hiệu cục bộ và sự cố linh kiện do môi trường không gian khắc nghiệt. Việc duy trì quỹ đạo ổn định, xử lý rác vũ trụ và bảo vệ thiết bị trước bức xạ mặt trời vẫn là những thách thức mà các kỹ sư tại Bureau 1440 cần giải quyết triệt để.

Hiện tại, Nga đang thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch hoàn thiện mạng lưới vệ tinh phục vụ nhu cầu nội địa vào cuối thập kỷ này. Sau khi ổn định hạ tầng trong nước, Rassvet dự kiến sẽ mở rộng sang thị trường thương mại quốc tế. Nếu thành công, dự án không chỉ tạo ra một đối trọng mới trong lĩnh vực Internet vệ tinh mà còn góp phần định hình lại cán cân quyền lực công nghệ trên không gian toàn cầu.