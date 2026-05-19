Dự báo đồng Euro tăng mạnh lên 1,23 USD nhờ làn sóng phòng hộ tỷ giá 214 tỷ USD Ngân hàng Morgan Stanley nhận định chi phí phòng hộ giảm sẽ thúc đẩy dòng vốn khổng lồ quay lại đồng Euro, đưa tỷ giá lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Theo phân tích mới nhất từ ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, tỷ giá đồng Euro (EUR) đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức cao nhất trong vòng 5 năm. Nguyên nhân chính đến từ việc chi phí phòng hộ tỷ giá giảm mạnh, thúc đẩy dòng vốn ước tính hơn 200 tỷ USD quay trở lại thị trường.

Dòng vốn 214 tỷ USD có thể đổ vào đồng Euro

Các chiến lược gia tại Morgan Stanley, bao gồm David Adams và Andrew Watrous, dự báo đồng Euro sẽ đạt mức 1,23 USD/EUR vào quý 3 năm nay. Đây là vùng giá cao nhất của đồng tiền chung châu Âu kể từ đầu năm 2021.

Cơ sở cho dự báo này là sự thay đổi trong hoạt động phòng hộ rủi ro của các nhà đầu tư châu Âu. Hiện nay, khối này đang nắm giữ khoảng 10.000 tỷ USD tài sản tại Mỹ. Trước đây, lãi suất cao tại Mỹ khiến chi phí phòng hộ (mua Euro và bán USD kỳ hạn) trở nên đắt đỏ. Tuy nhiên, khoảng cách này đang dần thu hẹp khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có lộ trình tăng lãi suất mạnh mẽ, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có dấu hiệu giữ nguyên lãi suất.

Morgan Stanley ước tính chi phí phòng hộ tỷ giá kỳ hạn 3 tháng đối với các nhà đầu tư châu Âu có thể giảm tới 80 điểm cơ bản trong 12 tháng tới. Riêng yếu tố này có thể kích hoạt dòng vốn mua vào Euro trị giá khoảng 214 tỷ USD.

Sự phân hóa trong dự báo của các chuyên gia

Dù Morgan Stanley lạc quan, thị trường vẫn tồn tại nhiều quan điểm trái chiều. Theo dữ liệu tổng hợp từ Bloomberg, dự báo trung bình của các chiến lược gia cho rằng đồng Euro sẽ đạt mức gần 1,18 USD/EUR vào quý 3.

Trong khi đó, ngân hàng JPMorgan Chase & Co. lại đưa ra khuyến nghị thận trọng. Nhóm chiến lược gia do Meera Chandan dẫn đầu dự báo đồng Euro sẽ giảm xuống mức 1,14 USD/EUR vào cuối năm nay. Họ khuyến nghị các nhà giao dịch nên giữ quyền chọn bán Euro để đổi lấy USD trong bối cảnh hiện tại.

Tổ chức Dự báo tỷ giá EUR/USD (Quý 3/Cuối năm) Quan điểm Morgan Stanley 1,23 USD Tăng mạnh nhờ dòng vốn phòng hộ Bloomberg (Trung bình) 1,18 USD Tăng nhẹ JPMorgan Chase 1,14 USD Giảm giá

Các yếu tố hỗ trợ bổ sung

Bên cạnh chi phí phòng hộ, sự bất ổn chính trị tại Anh cũng là yếu tố có thể giúp đồng Euro duy trì sức mạnh so với đồng bảng Anh. Nếu các nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ Anh tiếp tục yêu cầu phần bù rủi ro cao, dòng vốn có xu hướng chuyển dịch sang khu vực đồng Euro.

"Chúng tôi ước tính chi phí phòng hộ giảm sẽ dẫn đến mức tăng 4% trong tỷ giá EUR/USD. Nếu tâm lý thị trường đối với USD trở nên tiêu cực và biến động tỷ giá trở lại mức trung bình lịch sử, áp lực tăng giá này có thể lên tới 10%", báo cáo của Morgan Stanley nhấn mạnh. Hiện tại, tỷ giá Euro so với USD đang giao dịch quanh mức 1,17 USD/EUR.