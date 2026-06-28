Dự báo giá PS6 chạm mốc 1.000 USD: Khi linh kiện bộ nhớ trở thành cơn ác mộng chi phí Thế hệ console tiếp theo của Sony, PlayStation 6, được dự báo có thể sở hữu mức giá lên tới 1.000 USD do chi phí sản xuất linh kiện tăng vọt. Các chuyên gia phân tích cho rằng việc trì hoãn ra mắt sẽ không giúp hạ nhiệt giá thành mà thậm chí còn gây ra tác dụng ngược.

Thị trường máy chơi game chuyên dụng (console) đang đứng trước một bước ngoặt về giá cả khi các báo cáo mới nhất cho thấy PlayStation 6 (PS6) có thể thiết lập một kỷ lục mới về chi phí sở hữu. Theo các nguồn tin rò rỉ uy tín, tình trạng khan hiếm linh kiện và chi phí sản xuất tăng cao đang đẩy mức giá dự kiến của mẫu máy này lên gần ngưỡng 1.000 USD.

Next generation PlayStation console shown

Bài toán chi phí sản xuất linh kiện leo thang

Ban đầu, các chuyên gia dự báo PS6 sẽ có mức giá khoảng 699 USD. Tuy nhiên, Kepler_L2, một nhà phân tích có độ tin cậy cao trong giới công nghệ, đã điều chỉnh con số này lên mức gần 1.000 USD. Nguyên nhân chính đến từ chi phí danh mục vật tư (BOM) đã tăng mạnh so với các dự tính hồi đầu năm.

Cụ thể, chi phí phần cứng gốc để sản xuất một chiếc PS6 đã tăng từ 760 USD lên xấp xỉ 1.000 USD trước khi Sony thực hiện các biện pháp trợ giá. Sự gia tăng này chủ yếu do giá của bộ nhớ và thiết bị lưu trữ đang ở mức cao kỷ lục và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. CEO của Micron gần đây đã đưa ra cảnh báo rằng chi phí bộ nhớ sẽ không giảm trong ít nhất 5 năm tới.

Kepler_L2 updated PS6 price estimate

Cấu hình dự kiến và áp lực công nghệ

Dù mức giá tăng cao, PS6 hứa hẹn sẽ mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng để xứng đáng với số tiền người dùng bỏ ra. Các thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy Sony đang tập trung tối đa vào tốc độ xử lý và khả năng đa nhiệm.

Thông số Chi tiết dự kiến Bộ nhớ RAM 30GB GDDR7 Ổ cứng lưu trữ 1TB SSD (tốc độ cao) Vi xử lý (SoC) Orion SoC (hợp tác cùng AMD)

Việc sử dụng chuẩn RAM GDDR7 mới nhất không chỉ mang lại băng thông cực lớn mà còn là nguyên nhân trực tiếp khiến giá thành sản xuất bị đẩy lên cao. Với việc các tựa game AAA ngày càng đòi hỏi khắt khe về phần cứng, Sony buộc phải trang bị những linh kiện tốt nhất để tránh tình trạng thắt nút cổ chai về hiệu năng trong tương lai.

Tại sao trì hoãn ra mắt không phải là giải pháp?

Nhiều người dùng kỳ vọng Sony sẽ lùi ngày ra mắt (dự kiến vào cuối năm 2027) để chờ giá linh kiện giảm xuống. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là một chiến lược rủi ro. Việc trì hoãn có thể khiến chi phí lưu kho và trượt giá linh kiện trở nên tồi tệ hơn.

Hơn nữa, thiết kế kỹ thuật của PS6 hiện đã ở giai đoạn tiên tiến. Sony đã đầu tư rất lớn vào Orion SoC và chip xử lý từ AMD. Ở giai đoạn này, việc thay đổi cấu hình để giảm giá thành là điều gần như không thể mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái phát triển game đã được định hình.

Thách thức chung của toàn ngành công nghiệp Console

Không chỉ Sony, đối thủ Microsoft cũng đang đối mặt với những thách thức tương tự với dự án Project Helix (thế hệ Xbox tiếp theo). Khi chi phí phần cứng vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dùng, các nhà sản xuất có thể phải thay đổi chiến lược, từ việc bán phần cứng sang tập trung vào các dịch vụ đám mây và đăng ký thuê bao.

Mặc dù mức giá 1.000 USD có thể gây sốc cho cộng đồng game thủ, nhưng nhìn lại lịch sử, Sony từng có tiền lệ giảm giá niêm yết (MSRP) sau một thời gian ra mắt như trường hợp của PS3. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát và khan hiếm bán dẫn toàn cầu, viễn cảnh về một chiếc console giá rẻ có lẽ sẽ không còn xuất hiện trong tương lai gần.