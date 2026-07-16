Dự báo thị trường bất động sản cuối năm 2026: Lãi suất khó giảm sâu, tín dụng tăng 7,7% Dù tăng trưởng tín dụng vượt xa huy động vốn, mặt bằng lãi suất dự kiến duy trì ổn định. Các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản sẽ ấm dần từ cuối năm 2026.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh mẽ với kỳ vọng phục hồi rõ nét hơn vào các tháng cuối năm 2026. Trong bối cảnh áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng gia tăng, mặt bằng lãi suất được dự báo sẽ duy trì sự ổn định thay vì giảm sâu như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.

Áp lực thanh khoản và diễn biến lãi suất huy động

Tại hội nghị phân tích thị trường diễn ra ngày 16/7, các chuyên gia tài chính chỉ ra rằng chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn đang tạo ra những thách thức nhất định. Cụ thể, số liệu trong 6 tháng đầu năm cho thấy tín dụng toàn hệ thống tăng 7,7%, trong khi huy động vốn chỉ đạt mức 5,5%.

Sự lệch pha này phản ánh nhu cầu vốn của nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ, buộc các ngân hàng thương mại phải tăng cường năng lực huy động để đảm bảo thanh khoản. Bên cạnh đó, sức hút từ các kênh đầu tư thay thế như chứng khoán và tài sản mã hóa cũng tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp lên dòng tiền gửi ngân hàng.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, nhận định: "Rất khó để kỳ vọng lãi suất sẽ giảm mạnh về mức thấp kỷ lục như giai đoạn trước. Dù Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực giữ ổn định mặt bằng lãi suất từ tháng 4 đến nay, nhưng xu hướng sắp tới chủ yếu là đi ngang hoặc chỉ giảm nhẹ tại các phân khúc ưu tiên".

Triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản cuối năm

Mặc dù tâm lý nhà đầu tư vẫn ở trạng thái thăm dò và phòng thủ, thị trường được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực trong nửa cuối năm 2026. Động lực chính đến từ việc hoàn thiện các khung khổ pháp lý, quy hoạch hạ tầng rõ ràng và bộ máy chính quyền vận hành thông suốt hơn.

Dù tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng và chờ đợi, nhưng thị trường bất động sản vẫn được kỳ vọng sẽ ấm lên vào những tháng cuối năm. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, cho rằng thị trường hiện nay đang trong giai đoạn sàng lọc tự nhiên. Các dự án có pháp lý minh bạch và đáp ứng nhu cầu thực sẽ dẫn dắt dòng tiền quay trở lại. Tuy nhiên, nguồn cung ở phân khúc nhà ở giá bình dân vẫn là bài toán chưa có lời giải triệt để.

Khuyến nghị cơ cấu tài chính cho nhà đầu tư

Trong bối cảnh lãi suất không còn duy trì ở mức quá thấp, việc quản trị rủi ro tài chính trở thành yếu tố sống còn đối với cả doanh nghiệp và cá nhân. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần tính toán kỹ tỷ trọng giữa vốn tự có và vốn vay khi tham gia thị trường lúc này.

Dựa trên các khảo sát thị trường, mức chi trả định kỳ (bao gồm cả gốc và lãi) cho khoản vay mua nhà chỉ nên dao động trong khoảng 30-40% tổng thu nhập hàng tháng. Việc vượt quá ngưỡng 40% sẽ tạo ra áp lực tài chính nặng nề, dễ dẫn đến rủi ro nợ xấu trong trường hợp thu nhập biến động hoặc lãi suất thả nổi điều chỉnh tăng.

Nhìn chung, chu kỳ mới của thị trường bất động sản được dự báo sẽ phát triển theo hướng bền vững và thực chất hơn, nơi các giá trị sử dụng thật và năng lực tài chính vững mạnh của chủ đầu tư được ưu tiên hàng đầu.