Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 12/3 ngày 13/3/2026

PV - 12/03/2026 18:36

Bản tin Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 12/3 ngày 13/3/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh